Goya Foods of Texas dona 250,000 libras de alimentos para personas necesitadas esta Navidad

Goya Foods of Texas La donación navideña de Goya de 250,000 libras de productos, entre ellos, frijoles, agua de coco y demás productos, se distribuirá directamente a miles de familias en Texas con la ayuda de las organizaciones Catholic Charities of Houston, Catholic Charities of San Antonio, Houston Food Bank y North Texas Food Bank. (PRNewsfoto/Goya Foods, Inc.) (Hand-out/Goya Foods, Inc.)