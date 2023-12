UGT reacciona a declaraciones del director ejecutivo de ASEM y advierten sobre consecuencias por falta de personal

La Unión General de Trabajadores reaccionó este viernes, a las expresiones del director ejecutivo de ASEM, el licenciado Jorge Mata, “quien irresponsablemente mal informó al pueblo ante los medios de comunicación minimizando la crisis de personal en Centro Médico”.

“Las áreas de Sala de Emergencia, Sala de Operaciones, Recovery, Trauma, Endovascular, Servicios de Medicina Hiperbárica, Banco de Sangre, Clínicas externas entre otras, no cuentan con el personal requerido para mantener un funcionamiento de 24 horas siete días a la semana”.

“El licenciado Jorge Mata falta a la verdad ya que por ejemplo, en sala de operaciones, hacen falta un total de 55 enfermeros graduados y sin embargo actualmente contamos solamente con 35, hacen falta 55 anestesistas y a penas contamos con 34, hacen falta 55 técnicos quirúrgicos y solamente hay 24 en activo. En sala de operaciones nada más faltan 72 enfermeros. Es decir, todavía falta un 44 por ciento del personal necesario. Cerca de la mitad”

Por su parte, aseguraron que en la sala de emergencia hacen falta 54 enfermeros prácticos y solamente cuentan con 16. “Con lo que actualmente estamos operando con solo un 29.6 por ciento del personal necesario”.

Así es como el director ejecutivo de ASEM, “tiene la audacia de salir ante los medios a decir que no hay falta de personal. La mención de on call a la que el licenciado Mata hace referencia es a base del mismo personal activo que simplemente no da abasto”.

Inacción en salario

Mientras los encargados de ASEM no toman acción y se hacen de la vista larga, la Junta de Control Fiscal que no es nada sospechosa de estar de parte de los trabajadores, los han dejado en evidencia al cuestionar los criterios establecidos para las remuneraciones tan pobres y fuera de mercado que han propuesto para los trabajadores.

El Plan de Retribución propuesto por ASEM ha sido revertido por la Junta y no precisamente por ser excesivo en los salarios de los trabajadores no gerenciales, si no por todo lo contrario. Los señalamientos de la Junta han ido dirigidos a que los incrementos propuestos han sido muy pobres y que por eso tienen que optimizar el Plan de Retribución para hacer los salarios más competitivos.

Son numerosas las historias del personal que ha recibido como incremento .32 centavos/hr, .80 centavos/hr, y 1.25 centavos/hr.

De acuerdo a los propios estudios que ofreció la administración de ASEM, solamente el 2% por ciento recibió un aumento de $1,000 o más mensual. Solamente un 44 por ciento fue impactado en cantidades alrededor de $200 a $500 dólares mensuales.

Advertimos que la falta de personal en ASEM pone en riesgo la acreditación de las distintas residencias tal y como sucedió con la residencia de Neurocirugía.

Nuestros trabajadores están agotados, y la preocupación principal de cada uno de nuestros trabajadores es el bienestar del paciente. No se puede hablar de bienestar del paciente cuando no hay suficiente personal para cuidarlos.

Ante la inacción de los directivos de ASEM, la UGT le solicita a la Junta de Control Fiscal audiencia para buscar soluciones y evitar que se agrave la fuga de talento que provocaría el colapso total de la institución.

ASEM asegura estar listo para la época festiva y rechaza crisis de personal

Tras las discusiones sobre la falta de personal y los reclamos por aumentos salariales, la directiva de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) rechazó las denuncias sobre las cancelaciones quirúrgicas, debido a una escasez de empleados.

Ante la época festiva, el director de la ASEM, el Lcdo. Jorge Matta, estableció que el Centro Médico de Río Piedras está listo para recibir a los pacientes, indicando que tienen más enfermeras que el año pasado.

Además, afirmaron que Centro Médico cuenta con unos 354 enfermeros y aproximadamente 150 médicos, este año. En comparación con el 2022, la institución tuvo un aumento de 23 enfermeros.

Por otra parte, el director Médico de la Sala de Emergencias, el doctor Israel Ayala, aseguró que durante este tiempo refuerzan la disponibilidad de los médicos y del personal.

Ante los reclamos de las cancelaciones de cirugías, indicó que las salas “nunca se han detenido”, pero si se pueden posponer por varios factores no relacionados a una necesidad de empleados.

No obstante, el licenciado aceptó que el llamado para más trabajadores “lleva muchos años ocurriendo”. Es por ello, que buscan ser “competitivos” con el mercado.

Según informó Matta, los esfuerzos de proveer incentivos, aumentar el salario y la implementación del Plan de Retribución logró atraer y retener a empleados.

Sin embargo, aclaró que los resultados de ese plan se verán más adelante, pues el aumento, el cual es retroactivo desde julio, se “reflejó el viernes pasado”. El equipo directivo espera ver un incremento en el reclutamiento en los próximos meses.

Bajo el plan, un 71% de los empleados se beneficiaron del aumento. Aquellos que no se les otorgó el incremento, ASEM implementó unos incentivos para “compensar” que no hayan recibido el ajuste en su cheque.

Alegan que esa bonificación fue cerca de $3,000, una cantidad similar que recibieron los beneficiados del plan en el pago retroactivo, el cual se reflejó el pasado 15 de diciembre.

Durante la conferencia estuvieron presente el director de Recursos Humanos, Kelvin Pamias; el director de Ambiente de Cuidado, Wilfredo Martínez; la administradora de Trauma, la lcda. Neisha Morales y la administradora de ASEM, Andrea Vargas.

Continúan las negociaciones con la UGT

La directora del Departamento de Asesoría Legal, la licenciada Michelle Agostini, comunicó que las negociaciones con la Unión General de Trabajadores (UGT) “han fluido bastante bien” y que “ha dado frutos”.

Agostini, quien también pertenece al comité de negociaciones, estableció que se han firmado 57 artículos de 67 del Convenio Colectivo. Aquellos que están sin concretizar están dirigidos al tema salarial.

El pasado lunes, lograron acordar en mejorías de beneficios en reembolsos de educación continuada, pago de turnos on-call y los diferenciales por trabajar turnos nocturnos.

No obstante, informaron que la UGT “solicita un aumento de $2,000 mensuales inmediatamente para todos los empleados, $300.00 mensuales en enero de 2025, y $300.00 en enero de 2026″.

El impacto de esta solicitud es de $100 millones en tres años.

De acuerdo con Agostini, se envió la propuesta de la unión a la Junta de Control Fiscal (JCF). Sin embargo, el equipo directivo del complejo hospitalario lo ve poco probable.

En una entrevista con Metro Puerto Rico el presidente de la UGT, Edwin Méndez, argumentó que, anteriormente, la JCF presentó un plan que buscaba aumentar los salarios por ejecutoria.

De la misma forma, estableció que no estarían de acuerdo si esta propuesta sigue en pie.

La licenciada Agostini declaró que esa información no “salió” de la mesa de negociación y que aclararon que, por el momento, la JCF no vislumbra compensar por ejecutoria.

La próxima reunión entre la UGT y el comité será la segunda semana de enero.

El Convenio Colectivo expiró en el 2013, sin embargo, en virtud de leyes el convenio se seguía extendiendo. Oficialmente, el 5 de mayo del 2022 comenzó la negociación relacionada al escrito.

Pamias, explicó que hasta que no se apruebe el próximo convenio, el Convenio Colectivo previo se mantiene vigente.