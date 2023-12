Pedro Pierluisi: “Reconozco que hay un reto de vivienda”

La posibilidad que tiene en estos momentos un joven profesional —con uno a cinco años de trabajo en Puerto Rico— de adquirir una vivienda es casi inalcanzable. Así lo reconoció hasta el propio gobernador, Pedro Pierluisi en una entrevista con Metro Puerto Rico y El Calce.

“Sí, aquí hay una situación de costo de vivienda que no lo despinta nadie”, dijo Pierluisi en una entrevista desde La Fortaleza. El Primer Ejecutivo adjudicó la crisis de acceso a vivienda de interés social a factores como: el costo de los materiales de construcción, el hecho de que los desarrolladores dejaron de construir estas viviendas por bajos incentivos y el alza en los intereses para el financiamiento.

Sin embargo, sostuvo que están buscando alternativas para atender la situación. Para ello utilizan fondos federales.

“Decidimos usar fondos que se le llaman CDBG-Mit de mitigación para comprarle unidades de vivienda a desarrolladores. Son unidades de vivienda que van a estar disponibles para personas de bajos o moderados recursos o tienen vales porque están en áreas inundables y no se ha podido reconstruir su hogar,o no tienen vale pero no consiguen vivienda y son nuevamente de bajo o moderado recurso”, detalló. Bajo ese modelo ya adquirieron en el mercado unas 1,300 unidades que se están construyendo y esperan adquirir otras 1,200 en una segunda ronda.

A la pregunta sobre si la clase media puede acceder estas unidades, Pierluisi dijo que depende de la definición de clase media. Utilizó el término “bajo o moderado recurso”.

Sobre viviendas de alquiler, dijo que se están construyendo miles a través de todo Puerto Rico con fondos federales, al tiempo que le salió al paso a quienes apuntan a los alquileres a corto plazo como el problema. Sobre todo, cuando se alude a inversionistas extranjeros.

“Esta cuestión de los alquileres a corto plazo, la inmensa mayoría de esas propiedades —fácilmente más del 90 % y puede ser hasta más alto— no son de personas que se mudaron a Puerto Rico y las adquirieron. Son de puertorriqueños y puertorriqueñas. Personas de clase media que tienen un segundo hogar —puede ser un apartamento de playa, puede ser una residencia cerca del área costera, también personas que tienen una finca y que la utilizan los fines de semana— y entonces son esas personas las que ahora tienen un segundo ingreso”, argumentó el gobernador. Agregó que las personas que vienen de fuera de Puerto Rico “realmente lo que compran son propiedades bien caras”.

Incluso, a su juicio las denuncias de desplazamiento no son justificadas y observa algo de “xenofobia”.

Precisamente una de las áreas donde se ha denunciado desplazamiento es en la zona universitaria de Río Piedras en la que es cuesta arriba para los universitarios conseguir vivienda asequible y las residencias de la Universidad de Puerto Rico permanecen cerradas.

Pierluisi, aunque no ve un problema de desplazamiento, sí reconoce que los universitarios tienen limitaciones en el acceso a vivienda durante sus años de estudio. “Un reto es la vivienda para los estudiantes. Ahora viene, con fondos federales, ya mismo se va a terminar la rehabilitación de —creo que el término es Resi— es una gran facilidad de vivienda para estudiantes cerca del recinto de Río Piedras”, dijo. Lamentó que un proyecto para desarrollo de vivienda universitaria en Mayagüez no prosperara.

Pierluisi trajo el tema de la vivienda universitaria ante preguntas sobre la precariedad en la Universidad de Puerto Rico (UPR) al tiempo que se aumentan los costos de matrícula, pues apunta a que el sistema debe mejorar su mercadeo en Estados Unidos y Latinoamérica para atraer nuevo estudiantado. De esta forma, apuntó a que aumentarían los ingresos por concepto de matrícula sin aumentar nuevamente el costo de los créditos y las cuotas.

Para el gobernador, el problema de la UPR es uno de administración, aunque aseguró que respeta la autonomía universitaria. También criticó los paros en la Universidad del Estado.

Al abordar preguntas sobre las oportunidades para los jóvenes en Puerto Rico o las tendencias de la juventud al integrarse al mundo laborar mediante nuevos acercamientos, el Primer Ejecutivo dijo que su mirada apunta a reforzar la formación en inglés, temas de innovación y manejo de tecnología desde los grados de escuela superior. Pierluisi habló sobre un programa piloto para que maestros de escuela superior puedan ofrecer cursos enfocados en el manejo de la tecnología a los estudiantes antes de llegar a la universidad. Al mismo tiempo, opinó que debe fomentarse que los jóvenes completen certificaciones o carreras cortas, aún cuando estén encaminados a un grado formal universitario.

Sobre si favorecería un sistema de salud universal, el primer mandatario y aspirante a la reelección respondió que “apoyo la idea de tener una cubierta universal”.

Según sus estimados, en Puerto Rico entre el seis al ocho por ciento de la población está descubierta de seguro médico. Su enfoque es que haya en cada municipio algún tipo de servicio primario de salud y que eventualmente cubran con salas de urgencia todos los pueblos, pero a través de centros no gubernamentales.

“Poner al gobierno a administrar todo esto (los servicios de salud) y sin tener planes médicos ocupándose de las cubiertas tampoco es real. O sea, el gobierno no está preparado para eso, no tiene el personal para eso. Lo que estaríamos haciendo es afectando precisamente la salud de cientos de miles, por no decir más puertorriqueños y puertorriqueñas”, sentenció el gobernante.