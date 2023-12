García Padilla a Ángel Cintrón: “Cuando mentían sobre mí, no había problema, no era un asunto privado”

El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, catalogó como una “doble vara” el hecho de que Ángel Cintrón García, portavoz y director político de la campaña de la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, dijera que es un asunto privado que el director de la campaña, Francisco Domenech, tuviera un caso de violencia doméstica en 2018.

“Ángel dirigía una campaña que me acusó a mi de eso (de violencia doméstica) cuando era falso y lo sabían. En aquel momento, cuando mentían sobre mí, no había problema, no era un asunto privado. Y que se jodieran mis hijos”, sentenció García Padilla en el programa radial “Sin Miedo” de NotiUno 630AM, donde comparte espacio con el periodista, Alex Delgado, y el senador de la Palma, Carmelo Ríos.

Domenech, quien ha dirigido las dos últimas dos campañas de la actual comisionada residente en Washington, fue acusado por su aún esposa, la licenciada Verónica Ferraiouli Hornedo, por dos aparentes situaciones de violencia de género ocurridas durante ese año. Según se puede leer en la denuncia radicada en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) del Centro Judicial de Bayamón, Ferraiouli Hornedo alegó que el también cabildero mantenía un patrón de abuso psicológico y físico contra su persona.

El documento especifica que el 2 de febrero “le rompió el teléfono celular marca IPhone color blanco, luego intentó amarrarle las manos hacia atrás con unos amarres plásticos color negros, le arrancó el brasier con violencia y la agredió con los puños en el estómago, mientras le decía ‘dime la verdad’”.

Mientras el 1ro de abril, día que la licenciada presentó la querella, “la sacó de la residencia, no le permitió llevarse las nenas (las dos hijas que tienen en común), luego la amenazó por teléfono y le quemó sus pertenencias”.

Finalmente, la jueza superior Sariely Rosado Fernández desestimó los cargos en contra del también abogado tras Ferraiouli Hornedo no comparecer a la vista preliminar ya que un certificado médico establecía que no estaba capacita para presentarse ante el tribunal.

Varios medios de comunicación han reportado que tanto Cintrón García como Ferraiouli Hornedo han dicho a la prensa que se trata de un asunto privado y les han solicitado que pasen la página, como lo hicieron ambos abogados como pareja.

“Ángel dirigió una campaña que en mi contra decían esa mentira sobre mi y, ahora, que un caso cierto, fíjate que Ángel no está diciendo ´eso no pasó´, dice ´ellos tuvieron su problema, pero ya lo resolvieron´. Qué bueno que lo resolvieron”, agregó el expresidente del Partido Popular Democrático (PPD).