Chef asesino que había quedado impune durante 11 años finalmente será sentenciado

El caso de Darren Osment sacudió a Inglaterra desde que se empezó a reportar. Y es que, tras pasar 11 años impune, el criminal finalmente está cerca de ver las rejas y pagar por su crimen de asesinar a una madre de cuatro hijos, el pasado 6 de junio de 2012.

Un trabajo minucioso y esmero de la policía fue lo que logró que Osment fuese denunciado de su crimen, luego de que el agente, vestido de civil, Paddy O’Hara, creara un vínculo con el criminal al punto incluso de comprometerse en hacerle padrino en su casamiento. Mientras tanto, la policía local recopilaba grabaciones encubiertas para llevar finalmente al asesino de Claire Holland ante la justicia.

El caso se quedó paralizado durante unos años y los agentes no lograron ningún avance hasta julio de 2019, cuando Osment se puso en contacto con la policía para confesar sus crímenes. Le informó al operador: “Me entrego [...] no quedo bien parado, se trata de un asesinato [...] me tomé la justicia por mi mano. Ella me quitó a mi hijo, así que yo se lo quité a ella”.

Sin embargo, más tarde se retractó de su confesión. Ante la falta de pruebas concretas, los detectives se vieron obligados a dejarlo libre hasta que se tomó la decisión de desplegar a un agente encubierto para tratar de grabar una confesión.

El mes anterior, Osment confesó que atrajo a la madre de cuatro hijos al pub en el que él trabajaba como chef y que utilizó sus “habilidades con el cuchillo” para matarla. Agregó: “Me encargué de todo. Quemé la ropa afuera [...] Por lo que yo sé, los pedacitos de tela se esparcieron por ahí”.

Describió cómo agregó pesas al cuerpo de su víctima para que se hundiera en el agua. Agregó: “Me marea, en serio. Pero lo hice por [mi hijo]”.

El juicio duró 11 semanas y ahora Osment espera su sentencia

Sin embargo, tras ser acusado de asesinato, se declaró inocente y esto obligó a que la familia de Holland tuviera que soportar este juicio de 11 semanas, en el que se mostraron al jurado las grabaciones secretas. Ahora, Osment recibirá su sentencia el próximo miércoles.

El detective superintendente Darren Hannant, jefe de la investigación, declaró: “Las minuciosas pruebas que hemos juntado a lo largo de los últimos cuatro años han demostrado que Osment es un misógino egoísta y violento que ha maltratado a casi todas las personas con las que ha estado en contacto”.

Agregó: “Nuestra investigación reveló que en repetidas ocasiones, confesó a otras personas que mató a Claire, pero debido a la falta de pruebas, se tomó la decisión de obtener autorización para desplegar a un agente encubierto. Teníamos el objetivo expreso de descubrir la verdad sobre la desaparición de Claire, y la esperanza de encontrar su cuerpo”.