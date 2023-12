Auditoría del Contralor revela exalcalde de Vieques dio paso a transferencias de crédito sin aprobación de la legislatura

Un informe de la Contraloría de Puerto Rico, reveló múltiples deficiencias con las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias del Municipio de Vieques.

Por ejemplo, el entonces alcalde Víctor Emeric aprobó dos órdenes ejecutivas para realizar 21 transferencias de crédito por 101,846 dólares, entre el 2018 al 2019, que no fueron aprobadas por la legislatura municipal. Estas órdenes disminuyeron las asignaciones presupuestarias de 21 partidas de servicios personales. Esta situación se atribuye a que el director de Finanzas en funciones indicó que el presidente de la Legislatura Municipal no le contestaba y, a su vez, este último indicó que citaban al director de Finanzas pero que éste no se presentaba.

Estas situaciones de falta de control adecuada, se produjeron también cuando los directores de Finanzas no emitieron certificaciones de sobrantes o las emitidas no contenían la información requerida. Además, el entonces director de Finanzas registró en el sistema de contabilidad cinco transferencias entre partidas hasta 28 días antes de la aprobación de las órdenes ejecutivas, y también el entonces alcalde autorizó una transferencia bancaria que afectó el pago de la amortización del déficit acumulado, para aumentar la partida de gastos de las fiestas patronales.

La auditoría de cinco hallazgos señala que la contratación de servicios profesionales de auditoría de los estados financieros del 2019 al 2021, se formalizaron con tardanzas de hasta 14 meses. Estos atrasos afectan el inicio de la auditoría, la entrega de la certificación requerida por ley, la entrega de los estados financieros auditados y la contratación de los servicios en los años subsiguientes. Esta situación también puede afectar las asignaciones de fondos federales.

De hecho, al 13 de mayo de 2021 no se había remitido a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Certificación de Cumplimiento con la Ley 273-2003 para los años fiscales del 2017 al 2019. La entidad indicó, entre otras, que la falta de electricidad, y los problemas con los teléfonos, el internet y la comunicación en general, atrasaron el trabajo.

El Municipio de Vieques le otorgó 10,000 dólares a una organización sin fines de lucro dedicada al rescate de animales, cuyo proyecto de resolución seguía pendiente de ser aprobado por la Legislatura, tras un año desde su presentación, por la falta de información requerida. Además, el Municipio no le solicitó a la entidad un informe detallado de los gastos realizados con el donativo.

El Informe devela también, múltiples deficiencias con el archivo de documentos públicos inactivos. El Municipio no cuenta con normas y procedimientos escritos para la conservación y disposición de los documentos fiscales. Además, el área no tiene ventilación adecuada, ni acondicionador de aire, ni luces de emergencia, entre otros.

La auditoría publica un comentario especial sobre el pago de 250,000 dólares a 22 empleados que habían demandado por despido o no renovación de contrato. Este desembolso sin recibir ningún beneficio a cambio, afectó los recursos de Vieques para prestar servicios a los ciudadanos.

Al 31 de agosto de 2021, nueve demandas civiles por 1,088,920 dólares estaban pendiente de resolución por los tribunales.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Vieques cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

El presupuesto del Fondo General del Municipio fue de 12,454,076 dólares para el 2019, 11,402,895 dólares para el 2020 y 13,085,497 dólares para el 2021. El estado financiero auditado del año fiscal de 2017, reflejó un déficit acumulado de 1,045,242 dólares. Los estados financieros del 2018 al 2019 reflejaron superávits acumulados de 1,420,179 dólares y 329,112 dólares respectivamente.

Este primer informe de Vieques, cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2021.