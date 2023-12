Bernabe rechaza calificación de la alianza PIP-MVC como independentista, socialista o comunista

El senador Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y miembro de la red autónoma adscrita al partido “Red Anticapitalista”, Rafael Bernabe Riefkohl, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que no considera que los puertorriqueños temerán ante la narrativa que que plantea que la alianza PIP-MVC promoverá modelos socialistas y comunistas en la isla luego de las elecciones de 2024.

“Yo creo que la mejor demostración está en el hecho de que ni el MVC, ni el PIP están empezando en la política puertorriqueña, incluso el MVC que es un movimiento nuevo, llevamos tres años en la legislatura y nadie en la Legislatura ha presentado un proyecto de ley para traer el socialismo a Puerto Rico”, explicó el legislador, quien anunció su candidatura a la reelección.

“Lo que hemos presentado son medidas para aumentar el salario mínimo, para devolver derechos laborales, para proteger el ambiente, para garantizar el derecho de la mujer a decidir (sobre su cuerpo), para oponernos a la privatización de servicios esenciales y para la creación de un seguro de salud universal”, agregó.

Bernabe Riefkohl comentó que dentro de la colectividad que representa hay un grupo que considera que el sistema económico actual en Puerto Rico, que es el capitalista, debe ser sustituido por otro tipo de sistema económico anticapitalista. Sin embargo, eso no significa que todos los miembros de MVC comparten el mismo sentir.

“Hay socialistas y anticapitalistas en Victoria Ciudadana, pero el Movimiento en su conjunto no es anticapitalista y no es socialista, porque para defender el ambiente, defender los derechos laborales, defender los derechos de la mujer o defender la Universidad de Puerto Rico, no tienes que ser socialista”, añadió.

El historiador y sociólogo opinó que el pueblo boricua entiende que el partido al que pertenece tiene una serie de acuerdos, no obstante, hay diferentes posiciones que cada uno expresa según lo considere apropiado como sucede en los sindicatos, colectivos, iglesias, entre otros.

El senador además aseveró que la alianza PIP-MVC no es una “independentista” ya que hay una pluralidad de pensamientos y posturas en cuanto a los temas que afectan a la isla, en especial, cuando se habla del estatus político.

“Hay independentistas, pero el hecho de que haya independentistas no quiere decir que la alianza sea independentista. Y los independentistas explican por que razón piensan que la independencia es la mejor alternativa, igual que los estadistas explican porque ellos piensan que la estadidad es la mejor alternativa. De igual manera, dentro del Movimiento Victoria Ciudadana, todos estamos en la defensa de los servicios esenciales públicos”, sostuvo.

El sanjuanero anunció el pasado viernes que aspirará a un nuevo término en el Alto Cuerpo legislativo para los comicios electorales de 2024 bajo la alianza PIP-MVC.

“Ahora tenemos una oportunidad extraordinaria, histórica, de lograr una mayoría en la legislatura, un acenso hacia controlar también el Ejecutivo en Puerto Rico a través de la alianza. Yo creo que debo ser parte activa de ese gran esfuerzo de la alianza para seguir con el trabajo que hemos empezado ahora y que es necesario completar [...] y que todavía no se ha podido completar porque no tenemos la mayoría en los cuerpos legislativos”, puntualizó Bernabe Riefkohl.

Mira la entrevista completa con Rafael Bernabe aquí: