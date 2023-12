Vargas Vidot denuncia obstáculos de la CEE en los endosos de candidatos independientes

El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot denunció este lunes obstáculos por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en el momento de recoger endosos.

Según denunció el senador, la CEE incluyó una razón adicional para rechazar endosos que el Código Electoral no reconoce como razón válida.

Mediante reglamento, la CEE incluye que validarán la firma de los endosantes y decidirán si la misma es incompatible con firmas anteriores del elector. Vargas Vidot señaló que la medida reglamentaria de la CEE solo está estipulada para los candidatos independientes, lo cual crea un patente discrimen por parte de la CEE para candidatos a los cuales no se le reconoce participación en la CEE ni en el proceso de endosos.

“Lo dispuesto en la Sección 5.6 del Reglamento de Radicación de Candidaturas es una acción discriminatoria a los candidatos independientes que estaremos levantando a la Comisión Estatal de Elecciones y estamos preparados para ir al tribunal. Como ya le ganamos en el tribunal en 2016 la acción discriminatoria de requerirme 54 mil endosos, ahora se inventan una razón para rechazarnos los endosos, que no está reconocida en el Código Electoral y la cual solo le aplica a los candidatos independientes”, denunció el senador independiente.

“Lo peor de todo es que no tiene sentido, ya que además de ser una patraña por parte de la CEE, es algo que no hace sentido. La gente cambia la firma con el pasar del tiempo, y no solo eso, pero que ante los endosos ahora ser electrónicos la firma en una tablet o celular no es la misma que una física, por lo que es una forma arbitraria y caprichosa de la CEE de obstaculizar las candidaturas independientes. He hablado con otros candidatos independientes y le están notificando rechazos de endosos por esta razón, como me pasa a mi y eso lo vamos a detener”, añadió.

El senador anunció ayer su candidatura para aspirar nuevamente al escaño en el Senado por Acumulación en las elecciones del 2024.

Vargas Vidot, médico de profesión y con una labor comunitaria dirigida al sinhogarismo y el uso problemático de sustancias por décadas, inició su hazaña en el Senado en el 2016, haciendo historia al convertirse en el primer senador independiente en Puerto Rico.

Durante su primer cuatrienio presidió la Comisión para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias; la misma no existía previamente en el Senado.

Para las elecciones del 2020, el salubrista revalidó su escaño en el Senado, resultando en el primer senador independiente en la historia de Puerto Rico en revalidar su puesto.

Durante este pasado cuatrienio ha estado presidiendo la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, donde ha dirigido investigaciones y Audiencias Públicas para diversos temas que van desde aseguradoras, fiscalización de planes médicos, salud mental en el sistema correccional, desplazamiento de comunidades, entre otros.