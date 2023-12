Pierluisi sobre su compromiso: “Estuve ahorrando para comprarle el anillo”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el lunes que llevaba tiempo ahorrando dinero para comprar el anillo de compromiso que le dio a Fabiola Ansótegui Blanc.

“Bueno pues yo me arrodillé y le pedí bueno. Y, por cierto así, un poco asustado que me dijera que sí, le pedí el sí, eso fue el domingo 10 de diciembre, pero, no se lo notifiqué a mi familia inmediata, hasta creo que 3 días después. Por eso lo informé en los medios de comunicación. Creo que fue el jueves pasado, porque el miércoles fue que le di la noticia a mis seres queridos pero sí me dijo que sí. Gracias a Dios, porque estuve ahorrando un montón de tiempo para comprarle el anillo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Pero ya el detalle de cuándo va a ser la boda y en dónde eso no lo hemos decidido. Tenemos múltiples opciones, otra vez estamos felices y de igual manera, en cuanto a la fecha no tenemos fecha al momento, pero estamos contentos, El futuro, dirá si tomamos la decisión en 2024. No hay fecha, vuelvo y digo, pero sí esperemos que sea en algún momento el próximo año”, añadió.

Pierluisi y la abogada comenzaron la relación a mediados del 2020.

Gobernador de Puerto Rico se compromete con su novia

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se comprometió con su compañera Fabiola Ansótegui Blanc y así se lo dejó saber al país a través de sus redes sociales.

El primer mandatario publicó una fotografía junto a Ansótegui Blanc en su cuenta de X (antes Twitter) donde confirma que esta aceptó ser su prometida.

“Fabiola, soy bendecido de tenerte. Te amo. #DijoQueSí”, escribió el gobernador en sus redes sociales.

El compromiso, un asunto personal del gobernador fue publicado en la cuenta de “Gobernador Pierluisi” la cual se utiliza para anuncios oficiales, además fue compartida por la cuenta oficial de “La Fortaleza”.

La pareja lleva compartiendo desde el año 2020, Ansótegui Blanc estuvo presente en la toma de posesión de Pierluisi en el 2021 donde se comenzó a rumorar que el primer mandatario estaba en una relación.

El pasado mes de octubre el gobernador tuvo que negar los rumores sobre una posible boda con su compañera luego de que se indicara que este estaba pronto a casarse.

“Lo que pasa es que un sobrino mío se va a casar, pero Fabiola y yo tenemos una linda relación, llevamos tres años y medio juntos y todavía no hemos tomado la decisión de casarnos. Así que todavía eso no se ha dado. La confusión fue por el sobrino mío”, expresó el gobernador en entrevista con WKAQ 580 el 2 de octubre.

“En mi plano personal yo soy bien reservado, yo no tengo que estar hablando esas cosas, salvo lo que tengo que decir”, añadió.

Hasta el año 2019, el gobernador estuvo casado con María Elena Carrión, hermana del expresidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III. Al no estar casado, el gobernador indicó desde el principio de su administración que no tendría primera dama.

Pierluisi aspira a un segundo término en las elecciones del 2024, pero antes debe enfrentar a la comisionada residente Jenniffer González en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP).