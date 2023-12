Elías Sánchez niega ser parte de la campaña de Jenniffer González

El cabildero Elías Sánchez aseguró que no es parte de la campaña a la gobernación de la comisionada residente Jenniffer González como se ha rumorado por los pasados meses.

“No, no estoy dirigendo la campaña de Jenniffer González”, respondió Sánchez en un podcast de la Unidad Investigativa de Las Noticias de TeleOnce.

Sánchez explicó que liderar una campaña política por “control remoto” como se ha especulado en varias ocasiones sería muy difícil por lo compleja que es la posición de director de una campaña. “Es estando de frente y es difícil, tras bastidores es imposible, eso es una gran locura”, indicó el cabildero.

“A Jenniffer González le han preguntado: -¿Elías Sánchez está en su comité de campaña?- ¿Alguien me ha preguntado a mí? ¿Alguien me ha preguntado a mí si yo quiero dirigir una campaña o si quiero ser parte de una campaña? Mi respuesta es que no, mi respuesta es ya yo pasé por eso”, expresó Sánchez.

Sobre las expresiones del representante José Enrique “Quiquito” Meléndez quien fue uno de los primeros en señalar a Sánchez como parte de la campaña de González, este aseguró que el legislador es “fácil de engañar” y que hace unos meses, en junio del 2023 había coincidido con él en un cumpleaños de Thomas Rivera Schatz.

“Él (Quiquito) es una persona que es fácil de engañar, cualquier cuentito que le dan se lo cree”, expresó Sánchez. Posteriormente contó que Meléndez le aseguró en la fiesta de Rivera Schatz que estaba contento con verlo nuevamente.

“Él viene caminando a donde mí, se me para de frente, me coge por los hombros y me dice: -que bueno verte aquí por fin, tú no sabes la falta que tú haces, tú no sabes lo contento que estoy de verte”, aseguró Sánchez que fueron las palabras del representante.

“Tan contento y tan alegre y mirándome a los ojos y dos meses después salió con esto. Eso me dejó...¿Qué es esto?”, contó el cabildero en la entrevista.

Posteriormente, catalogó a Meléndez como un “hipócrita” por las expresiones que le hizo en privado y posteriormente lo atacó en público.

“Ante mí ha quedado como un hipócrita”, expresó.

Sánchez también recordó que por orden de Ricardo Rosselló en el 2017 buscó los votos para que Meléndez fuera presidente cameral aunque posteriormente el legislador no obtuvo los mismos.

Elías Sánchez sobre el chat del verano del 2019: “No tengo absolutamente nada de que pedir perdón”

El cabildero catalogó el chat de Telegram como un “documento alterado” y una conversación que se hizo en el contexto “privado”

Luego de cuatro años de las históricas manifestaciones provocadas por la publicación del chat de Telegram que culminaron en la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, el cabildero y miembro de la conversación Elías Sánchez, habló por primera vez sobre el asunto y aseguró que no tiene que pedir disculpas por las expresiones en lo que describió como una “conversación privada”.

Sánchez realizó las expresiones en un podcast de la Unidad Investigativa de Las Noticias (TeleOnce) donde se expresó por primera vez sobre la controversia destada tras el chat de Telegram en el cual participaba junto al gobernador Ricardo Rosselló, el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín, el asesor legal del gobernador Alfonso Orona, el principal oficial financiero Christian Sobrino, el entonces secretario del Departamento de Hacienda Raúl Maldonado entre otros.

“Yo no tengo absolutamente nada de que pedir perdón, nada, cero. Estamos hablando de un documento alterado, eso lo determinó el mismo PFEI, cualquier persona que lo leyera se iba a dar cuenta que era un documento alterado”, expresó Sánchez.

“Yo no tengo que pedir perdón por cualquier expresión que yo haya hecho , que de hecho no tengo ninguna expresión célebre en ese documento. Yo no hice absolutamente nada”, añadió.

El cabildero aseguró que la conversación que enfatizó en varias ocasiones era “privada” se realizó en un contexto personal y que el gobernador, en aquel entonces Ricardo Rosselló tenía derecho a hacer bromas con sus amistades más cercanas.

“El gobernador está con sus amistades, es lo mismo. Es que queremos pensar que los gobernantes son unos seres...son seres humanos igual que tú, igual que el que no está viendo ahora mismo. Ve televisión, hace chistes, es la misma cosa”, dijo el cabildero.

Sobre si fueron correctas las múltiples expresiones que se realizaron en el chat, Sánchez, dijo que no tiene que pasar juicio sobre estas.

“Yo no puedo pasar juicio sobre las conversaciones privadas de personas y decir eso está bien o está mal, tú tienes derecho a expresarte de la manera que tú quieras..La reacción de la gente, yo creo que en tiempo y espacio se justificó por la razón que sea y tuvo sus consecuencias, si están pidiendo sangre, la tuvo, tuvo que renunciar. Si me están preguntando a mí si una persona por una conversación privada, incluso búsquenle el teléfono aquí a todo le mundo y busquen las conversaciones privadas que tiene. ¿Te abochornas de hacer ese chiste? Es que no era para ti, era un chiste interno. ¿Está bien o está mal? Eso está en el criterio de las personas que están hablando”, expresó en la entrevista.

El chat de Telegram fue publicado en el verano del año 2019 y culminó con la salida forzosa de Ricardo Rosselló quien tuvo que entregar el poder por las masivas manifestaciones que se llevaron a cabo por dos semanas.

Sánchez también aseguró que no es parte de la campaña de la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, como se ha rumorado públicamente. Además, indicó que no es elector en Puerto Rico ya que actualmente reside en los Estados Unidos.