Se espera otro día lluvioso y ventoso para gran parte de la Isla

Boyas costeras del Atlántico registran oleaje de 8 pies, lo que podría generar grandes olas rompientes. Se emite una Advertencia de Resacas Fuertes.| Atlantic nearshore buoys report 8 ft seas, producing large breaking waves. Hence, a High Surf Advisory is in effect. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/e4y9iWpXol