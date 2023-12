PNP presenta candidatos a las alcaldías de Carolina y Río Grande para las elecciones del 2024

El Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó hoy los candidatos a alcalde por el municipio de Carolina y Río Grande para las próximas elecciones del 2024.

Acompañados por el director de campaña del Gobernador, Edwin Mundo, y el secretario general de la colectividad, Hiram Torres Montalvo, radicaron hoy sus respectivas candidaturas a alcalde de Carolina y Río Grande, el licenciado Humberto Cobo Estrella y Pablo Ramos Jr., respectivamente.

“Vamos juntos a rescatar la alcaldía, para que tengamos un verdadero cambio hacia el progreso. Llevamos décadas bajo un gobierno popular que se dedica a la fanfarria publicitaria, pero que ha dejado a la gente en el olvido. Y esa es nuestra consigna: ser la voz de un pueblo que está cansado de esperar que se atiendan sus reclamos”, expresó Cobo Estrella.

En el año 2022, el licenciado Cobo Estrella presentó una demanda ante el Tribunal Federal, reclamando el derecho al voto presidencial de los puertorriqueños para exigir igualdad de condiciones con los ciudadanos americanos.

“Siempre he sido un fiel defensor de los derechos que tenemos los puertorriqueños. He levantado la voz cuando se nos ha tratado de manera distinta. Quiero que los ciudadanos de la ‘Tierra de Gigantes’ tengan igualdad de condiciones, que sean tratados con respeto. Por esa razón, he decidido aspirar. Humildemente le ofrezco al electorado, la capacidad, el conocimiento en derecho y el liderato para dirigir las riendas de un municipio tan importante como Carolina”, declaró el letrado.

Mientras, Pablo Ramos Jr., un administrador con más de 25 años de experiencia, se propone lograr un cambio trascendental en Río Grande.

“Desde hoy, estamos delineando el camino a la reconstrucción de Río Grande y cambiar la ruta nefasta de la administración popular que se ha mantenido por los pasados 20 años, con una administración sin dirección para nuestro pueblo. Tenemos un gran reto, pero más que todo una gran oportunidad para devolverle a nuestro pueblo esperanza y progreso, y en esta encomienda cuento con el gobernador Pierluisi”, dijo convencido el candidato alcalde acompañado por sus legisladores municipales.

Mencionó que, en Río Grande, propiciará un amplio desarrollo urbano y económico, creando un polo turístico que atraiga mayor inversión y mejoramiento de la infraestructura, acorde con las necesidades de una ciudad en expansión y futuro.

“La ‘Ciudad del Yunque’ es el tercer municipio con mayor impacto turístico en Puerto Rico. Esto representa un inmenso potencial de desarrollo económico, pero que, por 20 años, se ha visto paralizado por la falta de obras de envergadura. El abandono se ve y se palpa. El Partido Popular ha llevado a esta gran ciudad al deterioro por la falta de un plan estructurado. Vamos a transformar a Río Grande en una gran ciudad”, puntualizó Pablo Ramos Junior.

Ambos candidatos apoyan en su reelección al presidente de la colectividad y gobernador, Pedro R. Pierluisi.

También, estuvieron presentes la senadora Marissa Jiménez, la representante Wanda Del Valle y el senador y candidato a la comisaría residente, William Villafañe Ramos. Al igual que los aspirantes al Senado, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez y Ángel Toledo. Además, de los aspirantes a la Cámara de Representantes Aurelio Agelviz Rodríguez, Sergio E. Estévez Vélez, Luis de Jesús y Jorge “Piku” López Santiago