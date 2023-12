NFL multa a Myles Garrett por comentarios contra oficiales

CLEVELAND (AP) — El estelar de los Browns de Cleveland, Myles Garrett, fue multado con 25,000 dólares por la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) luego de “criticar públicamente a los oficiales” en el encuentro del fin de semana pasado ante Jacksonville.

Garrett fue informado este sábado de la multa, indicó la persona que habló en condición de anonimato debido a que la liga no ha publicado las multas a jugadores de esta semana, confirmó The Associated Press.

Molesto debido a que los Jaguars no recibieron una penalización por un holding sobre él, Garrett aseguró que el arbitraje fue “una burla” tras la victoria 31-27 de Cleveland y dijo que los árbitros “necesitan tener un estándar más alto”.

“Alguien los tiene que responsabilizar por las jugadas o decisiones que no toman”, indicó. “Y necesitan estar bajo el mismo escrutinio como nosotros estamos en cada jugada”.

La frustración de Garrett había estado incrementado por lo que consideró una falta de penalización contra linieros ofensivos que lo bloquean. Lo han detenido en 13 capturas en tres semanas y cree que los oficiales no lo han tratado justamente.

“Es algo que se avivó en el último par de semanas y luego otros defensivos han estado lidiando con lo mismo”, indicó Garrett tras la práctica del viernes. “Sólo puedo hablar por mí, pero cuando tienes a todos los jugadores de una posición cansados de cómo los tratan, entonces sabes que algo está mal”.

T.J. Watt de Pittsburgh, otro de los defensivos de élite de la liga, hizo comentarios similares recientemente.

El viernes Garrett aseguró que no lamenta sus comentarios.

“Absolutamente no”, indicó. Este agregó que no temía la reacción.

El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, no tiene problemas con que Garrett diga lo que piense.

“No somos policías de pensamiento”, comentó. “Nuestros chicos pueden dar su opinión y le recuerdo a los oficiales en cada partido”.

Los Browns (8-5) intentan avanzar a la postemporada por apenas la segunda ocasión desde 2002 y reciben el domingo a los Bears (5-8).