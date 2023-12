Panel de jueces del FEI deberá escoger sucesor de Nydia Cotto Vives

Luego del fallecimiento de la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, el propio panel debe determinar quién será la nueva persona que esté a cargo de la entidad encargada de fiscalizar a los funcionarios públicos del país.

Actualmente, el PFEI cuenta con tres miembros, los ex jueces Ygrí Rivera, Aida Nieves y Rubén Vélez, quien temporalmente ocupa la posición de presidente interino. Posteriormente, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tendría que nombrar a la persona que ocupe la vacante que queda en el PFEI.

La licenciada Rivera, sostuvo en el programa radial Normando en la Mañana de NotiUno 630 que “el juez de más tiempo, después de Nydia, es el juez Rubén Vélez y ella le pidió, ya en la última semana, no antes, cuando ella sentía que iba a morir, le pidió a él que se quedara de presidente interino”.

Próximamente el PFEI tendrá varias reuniones para ver quiénes desean aspirar a presidente. No obstante, Rivera desconoce si Vélez desea seguir en el puesto.

“No hemos discutido eso, nos tenemos que sentar los tres para eso, eso es un tema primero por la delicadeza del asunto, ella acaba de morir, no se nos hubiese ocurrido pensar en eso. Tenemos mucho trabajo y muchas cosas por hacer, así que eso será un tema de las próximas reuniones”, enfatizó la ex jueza.

Por otro lado, ante la pregunta de si han pensado en mejorar la opinión pública, Rivera destacó que no quisiera hablar sobre ello, pero que una vez tengan todos los miembros nombrados se facilitará el trabajo, “por ahora yo me imagino que el gobernador no va a nombrar a nadie, pero nosotros tres hemos hecho que la oficina funcione muy bien”.

“Los jueces no damos abasto, con todo y eso la oficina está funcionando perfectamente bien. Yo no tengo ni la menor duda de esto. Me encantaría que las personas fueran allí, nos visitaran y vieran todo el trabajo que tenemos, como fluye para que no hablen sin los elementos de juicios necesarios como muchas veces la gente habla”, mencionó la miembro del PFEI quien también señaló que son un pilar para asegurar la integridad pública.