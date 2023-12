Retiran del mercado refrescos Diet Coke, Sprite y Fanta Orange por “un material extraño”

La empresa Coca-Cola retiró del mercado 2,000 paquetes de refrescos en lata de Diet Coke, Sprite y Fanta Orange en tres estados — Florida, Alabama y Misisipi — debido a “potencial material extraño”.

Según el sitio web de La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) los productos retirados del mercado comprenden de 12 paquetes de latas de 12 onzas, incluidos 1,557 paquetes de Sprite, 417 de Diet Coke y 14 de Fanta Orange.

Las latas de Diet Coke tienen una fecha de expiración del 29/01/24 con el lote no. JAN2924MBD3 y UPC no. 49000028911; Las Fanta Orange para el 29/07/24 con el lote no. JUL2924MBD3 y UPC 49000030730; mientras que las latas de Sprite para el 29/07/24 con el lote no. JUL2924MBD3 y UPC 49000028928.

En una declaración enviada a la revista PEOPLE, un representante de la marca Coca-Cola aseguró que “todas las actividades de retirada en los mercados locales están completas. No queda ningún producto afectado en el mercado”.

Sin embargo, la FDA insta a los clientes de los estados afectados a revisar y desechar los productos.