Representante alega que el gobernador Pierluisi revivirá el “saludo protocolar” en Fortaleza

El representante popular Ángel Matos García alegó la mañana del jueves, que el gobernador de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, pretende “revivir” el saludo protocolar en Fortaleza a finales de este mes de diciembre.

En entrevista radial con NotiUno 630 AM, el legislador indicó que recibió la invitación para la actividad el 27 de diciembre de este año.

“A mí me llegó la invitación, no sé si se equivocaron. Si el fin del saludo protocolar, que era darle los mejores deseos para un gobierno que empieza funciones, yo no porque el PNP a ocho años y con un pie de salida en pleno año electoral se inventan esto ahora”, sostuvo Matos García.

En el 2009, el entonces gobernador Luis Fortuño Burset suspendió la actividad en la que políticos y representantes de distintas organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro van a La Fortaleza a saludar al primer ejecutivo.

Saludo protocolar en Fortaleza

Renuncia el comisionado de seguridad de San Juan

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo aceptó el jueves la dimisión del coronel José Juan García como comisionado de la Policía Municipal, quien tiene planes de buscar una candidatura política.

“Gracias al arduo trabajo y compromiso del coronel, hoy tenemos una Policía Municipal fortalecida, adiestrada y con un alto sentido de re

sponsabilidad lo que nos ha permitido sobrepasar las expectativas en los aspectos de seguridad. Ciertamente, nos queda mucho por recorrer, pero la responsabilidad y desempeño del coronel, han sido clave para lograr todo lo alcanzado”.

“El coronel José Juan García trabajó arduamente en pro de la política pública de nuestra administración. Su liderato impactó significativamente la toma de decisiones certeras, basadas en los mejores intereses de la seguridad de nuestros sanjuaneros. Agradezco su compromiso y le auguro mucho éxito en sus proyectos futuros”, añadió.

“Agradezco la oportunidad de haberme permitido ser parte de su equipo, específicamente como comisionado de la Policía Municipal de San Juan. Ha sido para mí un privilegio haber logrado todo lo alcanzado bajo su liderato. Gracias por haber depositado su confianza en mí para desempeñar los deberes del cargo”, sostuvo el coronel García.

A partir del viernes, 15 de diciembre de 2023 el comisionado asociado, capitán Juan Jackson fungirá como comisionado interino de la Policía Municipal de San Juan.