George Clooney: “Es algo así como Los Beatles”

‘The Boys in The Boat’ será el gran regreso de George Clooney como director tras el estreno en 2021 de “Tender Bar”, protagonizada por Ben Affleck. Retrata a un equipo deportivo dispuesto a vivir una historia de superación, todo ello con una impecable puesta en escena y con Joel Edgerton (Warrior) y Callum Turner (Guerra y paz) como protagonistas. Refleja muy bien la época en la que se desarrollan los hechos. Durante la Gran Depresión, un gran número de familias en Estados Unidos vivían endeudadas y prácticamente en la indigencia, sin mucho a lo que aferrarse. De hecho, fue esto lo que animó a los miembros del equipo de remo a trabajar por un objetivo común. Porque esto les daba la posibilidad de recibir una beca, tener un lugar donde dormir y algo de comida en el plato. El principal problema era que la mayoría de ellos eran deportistas inexpertos y esto les llevó a convertirse en el hazmerreír del país, que al final tuvo que callarse la boca y ser testigo de un hecho sin precedentes. Por otra parte, y al mismo tiempo, el partido nazi comenzó a hacerse cada vez más popular en Europa, protagonizando una de las épocas más oscuras y siniestras de nuestra historia.

El largometraje está en sintonía con la filmografía de George Clooney que, como director, ha explorado diferentes épocas en sus películas como ‘Buenas noches, y buena suerte’ (2005), que está ambientada en 1953 y cuenta cómo llegó el fin de lo conocido; ‘The Monuments Men’ (2014), ambientada en la Segunda Guerra Mundial o ‘She’s the Game’ (2008), otra película relacionada con el mundo del deporte.

Escrita por Mark L. Smith a partir del libro del escritor Daniel James Brown, ‘The Boys in the Boat’ está protagonizada por Joel Edgerton, Callum Turner, Peter Guinness, Sam Strike, Thomas Elms , Jack Mulhern, Luke Slattery y Chris Diamantopoulos. Clooney se enfrentó a varios retos durante la dirección de este drama histórico, entre ellos un brote de COVID-19 en el plató. “Estaba muy enfermo”, dijo Clooney, de 62 años. “Era la primera vez que me contagiaba de COVID y estaba tosiendo mientras dirigía la película desde mi iPad en casa. Grant estaba sentado en la cámara y ellos sostenían el iPad. Sólo tuvimos que hacerlo durante una semana”. En Los Ángeles, tuvimos la oportunidad de hablar con George Clooney sobre su nueva película.

P: Sabe, he visto muchas películas de deportes, de todo tipo. El remo no es tan popular entre las películas deportivas. Es un poco difícil pensar en películas que giren en torno a esto.

R: No ha habido muchas. Eso está claro. Creo que no es necesario. En cierto modo, es un poco como la F1, en la que no puedes ver la velocidad desde muy lejos. Tienes que estar muy cerca. Y así, no parece tan emocionante cuando lo estás viendo desde lejos. Así que tuvimos que idear una matemática para que el remo fuera enérgico y emocionante. Eso es todo.

P: Es muy importante. No se trata sólo de remar, obviamente. No se trata de eso. Se trata de estos chicos, de este equipo de escoria. Son pobres. Vienen de la Depresión. Básicamente están haciendo esto para permanecer en la universidad.

R: Sí, es una historia de la época de la Depresión, y las hemos visto muchas veces. La verdad es que Washington era un estado muy nuevo, era una parte del mundo tan nueva que la idea de que el remo estaba siquiera en el mapa en comparación con este tipo de escuelas heredadas. Y así, la parte divertida fue que estos jóvenes, por necesidad, por hambre, por no tener nada más, también, eran leñadores. Se reunieron y, ya sabes, es algo así como Los Beatles, ¿sabes? Juntaste a un grupo de hombres que realmente podrían ser lo suficientemente buenos para ganar los Juegos Olímpicos, Es como conseguir, ya sabes, cuando tu tercer mejor compositor es George Harrison, Es una especie de grupo mágico. Y eso es más o menos lo que pasó con estos tipos, que acabaron teniendo a estos hombres increíbles que trabajaban como un equipo increíble.

P: Te gusta adaptar libros. Quiero decir, y trabajar en material como ese: Tender Bar, otras cosas que has hecho recientemente como director. ¿De qué se trata?

R: No lo sé. Siempre estamos buscando buenas historias. Creo que la primera que adaptamos juntos fue “Los idus de marzo”, de una obra llamada Farragut North. Creo que es divertido ver cómo han escrito el libro o la obra. Siempre es interesante encontrar la manera de convertirlo en una película, porque es muy diferente contar historias.

P: Ha reunido a un gran reparto

R: Bueno, hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Aunque también tengo que decir algo. Joel es un actor con cojones, ¿verdad? Y hay que tener mucho valor para no tratar de escabullirse y mostrar demasiado, mostrar que realmente me importa. Y te acuerdas de lo que hizo Danny DeVito en Taxi. Interpretó a un idiota. Y nunca hizo trampas. Nunca de repente se volvió amable. Y no es que hayas interpretado a un idiota, pero ya sabes, nunca nos diste la idea, por un largo período de tiempo de todos modos. No estabas siempre diciendo, no te preocupes, realmente soy un buen tipo. Nos dejaste entrar poco a poco. Y ya sabes, se necesita mucho valor como actor. Recuerdo que el estudio llamaba después de los ensayos y decían: “¿Por qué está tan enojado? ¿Por qué está tan gruñón?” Y yo decía: “Relájate”. Ya llegaremos a eso.

P: ¿Construyeron ustedes los barcos?

R: Tuvimos que construir todos los barcos. Los barcos antiguos son de madera y pesan muchísimo. Estos barcos se fabricaron con fibra de vidrio para que parecieran de madera. Nuestro barco es de madera. Pero quiero decir, tuvimos que hacer unos 25 barcos. Por lo tanto, no todos eran de madera. Pero su barco era de madera.

P: Se dice que un director nunca le pedirá a un actor que haga lo que él mismo no haría.

R: ¿En serio? Bueno, en primer lugar, eso es una estupidez, ¿un director no le pediría a un actor que hiciera algo que él no haría? Eso es todo lo que hacen los directores. Sí, vete a saltar al barro. Ve a saltar del edificio. Son como, sí, sí, sí, ve a hacer eso. Escucha, sabes, yo también crecí en el deporte. Me encantaba ser un atleta. Pero quiero decir, me paré junto a estos chicos, los remeros olímpicos reales y tomaron una foto. La foto, literalmente, estoy como, mirando a estas montañas. Es simplemente un nivel diferente de atletismo. Estos chicos hicieron un trabajo increíble porque, para la gente que sabe de remo, llegaron a 46 brazadas, que es lo que el equipo olímpico estaba haciendo. No lo hicieron tanto tiempo como el equipo olímpico, pero no importa. Además, después engordaron 18 kilos.

P: ¿Ha hablado con alguna de las personas reales en las que se basa la película?

R: Nos hemos reunido con algunos familiares y a todos les gustó, porque una de las cosas que nos llamó la atención cuando empezamos a hacer la película fue el estoicismo y lo silenciosas que eran estas cosas, y todas las familias con las que nos reunimos dijeron que era un elemento que apreciaban mucho.

P: ¿Cómo se decidió por el reparto, y especialmente por Callum? ¿Hubo un gran proceso al respecto?

R: Bueno, por suerte, podríamos hacer muchas bromas, pero la verdad es que conseguimos a todo el mundo, las primeras personas que queríamos que trabajaran con nosotros. Joel Edgerton y yo llevábamos mucho tiempo intentando trabajar juntos. Intentamos hacer juntos ‘Comandante Yankee’ y llevamos mucho tiempo buscando algo en lo que trabajar juntos. Hadley vino y leyó y en el momento en que leyó, lo enviamos a los estudios y dijimos esta es la persona adecuada. Y entonces Callum fue el actor que pensamos que sería un perfecto Joe Rantz. Literalmente les dijimos, en la grabación, “¿Eres atlético?” Y lo dijimos como, “Mira, esto es muy importante, porque si no lo eres, tendremos que despedirte”. Porque no vamos a estar haciendo reemplazos de cabezas y cosas por el estilo, así que esto es todo. Por suerte, todos eran increíblemente atléticos.

P: Parece que parte de la fotografía es un homenaje a las tomas de Leni Riefenstahl en el documental Olympia. ¿Se basó en su trabajo y en el acontecimiento real para planificar esas tomas u otras de la película, así como en otras películas de remo, a la hora de pensar en cómo captar este deporte?

R: Bueno, sí. Ya sabe, nos gusta utilizar nazis siempre que podemos para filmar (risas). Hay una toma en la que se inclinan hacia el encuadre que ella hizo en la barca. Sí, ciertamente es un homenaje, si esa es la palabra que queremos usar. Creo que robar es una palabra mejor. Lo que aprendimos de otras películas de remo en general, y no es un ataque a ellos. Ha pasado mucho tiempo y no ha habido muchas, estas son las cosas que no hay que hacer. Porque es duro. Los remos miden 4 metros de largo. Y luego los barcos son de 40 pies de largo. Por lo tanto, no puedes acercarte a los barcos con la cámara. Y no puedes ponerte al lado o delante de los botes con tu cámara, porque volcarías el bote. Así que tuvimos que idear un diseño para acercarnos lo suficiente para que fuera emocionante. Tienes que tener algo de acción en primer plano en la parte delantera. Tienes que estar en una lente súper larga. Es decir, estamos en un brazo de 80 pies en el barco con una lente de trescientos milímetros, lente de doscientos milímetros, abajo, mojándose, tratando de mantener foco mientras estás haciendo eso. Por lo tanto, había una tonelada de, como, matemáticas para tratar de encontrar una manera de hacer eso. La tecnología no existía entonces. Pero estaba la idea de ir, está bien, tenemos que acercarnos, y tenemos que entrar en el barco de alguna manera. Y eso fue un reto, ya sabes. Y nuestro director de fotografía, Martin Ruhe, es uno de los mejores del mundo.

P: ¿Cómo se integró la preparación física de los actores como remeros en su proceso de preproducción y producción?

R: Fueron dos meses de entrenamiento. Pero luego, mientras rodábamos, terminábamos a las tres o tres y media y volvían a salir a remar y a entrenar más. Íbamos y disfrutábamos como de un pinot. Lo programamos de modo que rodáramos primero el entrenamiento, para que ellos pudieran seguir aprendiendo. Y luego filmamos las carreras en orden. Así, cuando llegamos a Berlín, ya estaban en la cima de su carrera.

P: ¿Esta película tiene muchos elementos de las películas de la Época Dorada, como el beso en el tren?

R: Hablamos de esto, de ese beso en el tren. “Esto es un beso de película de la vieja escuela”. Ellos iban a salir y él iba a bajar del tren y se iba a armar un buen lío.

Y yo dije: “Entonces, esto también tiene que ser como un beso de película de 1940″. Es decir, besas de manera diferente a hoy. Ya sabes, un poco de aplastar sus caras. Porque no puedes tener, como, la lengua fuera de la boca.

P: ¿Qué enseña esta película a los jóvenes de hoy sobre el valor de las agallas y la determinación para superar obstáculos y decepciones?

R: Creo que lo que dice es un poco la verdad. Hemos proyectado esta película y la gente grita, se levanta de las sillas, aplaude y todo eso. Y lo que se siente es que este es un momento muy polarizado en nuestro país. Probablemente, desde la Guerra Civil, no ha habido este tipo de ira. Se siente como si fuera todo el tiempo. Eso es también porque lo vemos en la televisión y hemos perdido la perspectiva. Esto sigue siendo la periferia. La mayoría de la gente de nuestro país y de todo el mundo quiere llevarse bien. La mayoría de la gente quiere vivir una vida normal y criar a sus hijos y que la vida vaya bien. Y también quieren eso para sus vecinos. Por eso nos pareció que esta película, con motivo de la Navidad, también hablaba de la idea de que todos estamos juntos en esto. Y probablemente la única forma de salir intactos sea apoyándonos unos a otros. Cuanto mejor sean los demás, mejor serás tú. Así que me gustó ese tema para esta película.

