Auditoría revela construcción de canchas sin permiso y en estado de abandono en Aguas Buenas

La Contraloría de Puerto Rico emitió este jueves una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Aguas Buenas.

El Informe revela que el Municipio no obtuvo los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos, previo a la construcción en el 2021, de dos canchas de baloncesto en los barrios Sumidero y Juan Asencio. Los contratos se cancelaron el 10 de diciembre de 2021, tras el contratista declararse culpable por delitos de soborno al entonces alcalde.

Al 8 de septiembre de 2022, el Municipio había desembolsado $124,281 por los trabajos realizados en las canchas, y debía 198,555 dólares al contratista por estos proyectos detenidos y en estado de abandono (ver fotos en el Comentario 2 del Informe).

La auditoría de tres hallazgos señala que la cláusula de un contrato otorgado en el 2016 por 10 años para el recogido y disposición de desperdicios sólidos no peligrosos, pudo propiciar la sobrefacturación mensual y la posibilidad de 1,307,492 dólares de pagos en exceso. El contrato por 11,711,636 dólares, no estableció la base para determinar las 10,000 unidades de recogido. Al comparar el conteo de unidades del Plan Territorial del Municipio, con las cuentas activas en LUMA se observó que, el Municipio pudo haber pagado de 1,431 a 3,051 unidades en exceso. Además, el contrato sólo admitía aumentar las unidades de recogido, y el Municipio no realizó conteos periódicos para verificar la corrección y exactitud de los pagos.

El Informe publica que no se habían transcrito las actas de 15 reuniones de la Junta de Subastas celebradas del 2020 al 2022, y otras actas transcritas de las reuniones de la Junta, no estaban impresas. Esta deficiencia resta autenticidad a las decisiones tomadas y no se mantienen registros confiables de la evaluación de las subastas.

La auditoría comenta los procesos judiciales de dos exalcaldes de Aguas Buenas. El exalcalde de 2017 al 2022, se declaró culpable de un cargo federal de conspiración por su participación en un esquema de soborno por lo cual fue sentenciado a 37 meses de prisión. El exalcalde de 2005 al 2017, se declaró culpable por participar en un esquema de soborno por lo cual fue sentenciado a 24 meses de prisión y dos años de libertad supervisada. Este fue liberado el 1 de marzo de 2023.

La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que se asegure que el Municipio de Aguas Buenas cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Oficina del Contralor.

El presupuesto del Fondo General del Municipio fue de 8,321,508 dólares para el año fiscal de 2019, 8,505,557 dólares para el 2020, 7,291,422 dólares para el 2021 y 7,007,280 dólares para el 2022. Los estados financieros auditados reflejaron superávits acumulados en el Fondo General de 1,488,504 dólares en el año fiscal de 2019, 2,132,416 dólares en el 2020 y 2,097,952dólares en el 2021.

Este segundo y último informe de Aguas Buenas cubre el periodo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2022, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.