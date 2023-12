Alcalde arremete contra Pierluisi por alegar que incumplió con apertura de la carretera 861

El alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, arremetió este jueves, contra el gobernador Pedro Pierluisi por incumplir en la fecha de apertura de la carretera 861, mejor conocida como las curvas, que está cerrada desde el paso del huracán Fiona en septiembre del 2022.

“El pasado mes de agosto el gobernador, junto al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la secretaria de Departamento de Recursos Naturales, senadores y representantes del distrito visitaron la zona donde se realizaban los trabajos de reconstrucción de la carretera. Allí, el Gobernador y el ingeniero del proyecto anunciaron que la carretera estaría abierta para este diciembre, pero al día de hoy la reconstrucción permanece igual que en agosto”, explicó Agosto en declaraciones escritas.

El alcalde detalló que los trabajos de construcción están prácticamente detenidos lo que imposibilita que tan importante vía sea reabierta antes de que termine el año.

“Los derrumbes están casi igual que como los vimos en agosto. El trabajo que han hecho es mínimo. Lamentablemente esta carretera no estará abierta en las próximas semanas lo que ejemplifica la falta de compromiso y respeto por parte del Gobernador porque no cumplen con las fechas anunciadas. Es una pena que el Gobernador se pase diciendo que hace que las cosas pasen, pero en este caso no ha pasado nada. “, reiteró.

Agosto resaltó que la vía, cerrada hace más de un año, es la carretera principal y una de las más importantes de Toa Alta. Por esta vía se conectaba la parte rural del pueblo con la urbana. El daño recibido por los deslizamientos y socavones a consecuencia del huracán han afectado los servicios de recogido de basura, escombros, el traslado de pacientes en una emergencia, así como la economía.

“Un tramo que tardaba entre 10 a 15 minutos en conectar la mitad de los residentes, ahora tarda más de una hora, pues tienen que entrar o salir por Naranjito, Toa Baja y Bayamón para poder dar la vuelta y regresar a sus hogares”, recalcó.

El ejecutivo municipal insistió en ser objeto de discrimen pues en los pueblos circundantes a su municipio, Bayamón, Toa Baja, Naranjito, Vega Alta entre otros, pertenecen al Partido Nuevo Progresista (PNP), el Gobierno Central ha realizado mejoras a carreteras en tiempo récord.

“Esta situación raya en el discrimen, como este servidor no milita en su partido, no se le da prioridad ni a la reconstrucción de esta importante carretera ni mucho menos a la repavimentación de vías estatales como ha ocurrido en Bayamón, Toa Baja, Naranjito, Vega Alta y otros pueblos. Pensarán que con dejar a un lado su responsabilidad como Estado me afectan a mí, pero a quienes realmente afectan es a los miles de ciudadano que llevan más de un año con la carretera cerrada”, puntualizó.

“El mejor regalo de Navidad para los toalteños sería ver la carretera 861 abierta y funcional”, concluyó el alcalde.