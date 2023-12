Rosa Seguí y Adrián González realizarán campaña en conjunto en San Juan

La portavoz de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la licenciada Rosa Seguí, dijo en entrevista con Metro al Mediodía que dentro de la alianza PIP-MVC hará campaña política en conjunto al secretario de organización del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, quien buscará convertirse en senador por el distrito de San Juan en las elecciones de 2024.

Precisamente, en la mañana de hoy, miércoles, Seguí anunció que aspirará nuevamente al Alto Cuerpo legislativo por el Distrito 1 (San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas), como hizo en los comicios electorales de 2020, donde alcanzó la tercera posición con 13.3% de los votos.

“Sí, queremos ir a todos los espacios en conjunto. Yo creo que sí, eso no lo hemos podido hablar porque escasamente hoy fue el anuncio, pero yo estoy convencida que cuento con el apoyo de Adrián y que Adrián cuenta con el mío para poder hacer esta en esta campaña en conjunto”, manifestó la abogada, quien agregó que el acuerdo de la alianza es que en los distritos senatoriales, que son ocho en Puerto Rico, tanto MVC como el PIP lanzarán una candidatura.

A parte de ser portavoz de la colectividad, Seguí trabaja en la oficina del senador, Rafael Bernabe, como asistente legislativa investigativa.

“Estoy convencida que todo el trabajo que he aprendido y que he podido hacer en el Senado me ha capacitado aún más para poder llegar a trabajar de lleno en enero de 2025″, sostuvo.

Actualmente, el distrito 1 está representado por Nitza Morán y Juan Oscar Morales del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ambos legisladores de la Palma aspirarán a la reelección.

La licenciada compartió las razones por las que considera que es una mejor opción para los electores: tanto Morán como Morales, no han atendido las necesidades reales de los puertorriqueños, en especial, de los sanjuaneros.

“Un ejercicio muy fácil para hacer es ver esas medidas y esas posturas que ha asumido ese partido, no solo la senadora Nitza Morán o el senador Juan Óscar Morales, sino que son parte de medidas para aprobar el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD-AEE), que impuso una carga de aumentos por 30 años al pueblo de Puerto Rico por una deuda que no ha sido auditada y que no es responsabilidad del pueblo. Les hemos visto que han votado en contra de medidas para poder democratiza la Universidad de Puerto Rico (UPR). Y así también han votado en contra de la Carta de Derechos de la comunidad LGBTQ+”, afirmó.

Seguí añadió que los senadores novoprogresistas están en contra de la educación con perspectiva de género para erradicar la “violencia machista y sexista”. Mientras, en San Juan, no están promoviendo programas económicos para los agricultores y los pequeños y mediados comerciantes. Además, apoyan el recién aprobado Código de Orden Público que mantiene un malestar entre los empresarios de la capital.

“Caminando, estando con las personas, recibo mucho entusiasmo. Recibo mucho apoyo y lo que más veo es la esperanza. Así que, si veo mucha esperanza de cambio, pues tengo que concluir que las personas dentro de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas también son parte de esa tendencia”, concluyó diciendo la portavoz de MVC.

Mira la entrevista completa con Rosa Seguí aquí: