Javier Jiménez asegura que expresiones sobre exalcalde de San Sebastián fueron “figurativas”

El aspirante a la gobernación por Proyecto Dignidad (PD), Javier Jiménez, aseguró hoy, miércoles, que las expresiones que realizó contra el exalcalde de San Sebastián, Justo Medida Esteves, de que padecía de Alzheimer tras no recordar el “desastre” que dejó en el ayuntamiento, fueron de forma “figurativa”.

El pasado sábado, en el municipio que aún lidera, se llevó a cabo una elección especial para la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP). Medina Esteves ganó con 2,147 votos frente a Guillermo Nieves, quien obtuvo 1,172 votos.

“Hoy, en San Sebastián hubo primarias para escoger mi sucesor por el Partido Nuevo Progresista. Fue un fracaso […] El servidor, que es exalcalde que, por cierto, está padeciendo de Alzheimer porque no se recuerda del desastre que dejó hace 20 años”, dijo Jiménez a través de un Facebook live, donde se escucha a los presentes reírse y abonar a su comentario.

Sin embargo, en entrevista con Radio Isla 1320 AM, el aspirante a la candidatura a la gobernación aseveró que no pedirá disculpas ya que no se trató de una burla. Además, que su alegación se basó en la “expresión popular” cuando una persona le pregunta a otra si tiene Alzheimer luego de olvidársele algo.

“Es una aseveración de una expresión figurativa. Estamos hablando de eso (de que se le olvidó a Medina cómo dejó a San Sebastián tras su salida de la alcaldía). En ningún sitio se ve ahí hablando de pacientes de Alzheimer ni mucho menos, ni de ninguna condición específica”, sostuvo.

Medina Esteves no se quedó callado y tildó a Jiménez como un politiquero que busca desprestigiarlo con una enfermedad que afecta miles de puertorriqueños.

“Vemos la arrogancia de Jiménez, que en vez de reconocer su error, haya justificado sus comentarios difamatorios y de mal gusto con una excusa que solo revela su carácter. Se jacta de valores, pero los traiciona sin mayor miramientos”, manifestó el candidato novoprogresista a alcalde.

Medina Esteves, quien fue el primer alcalde bajo la insignia de la Palma en San Sebastián, puntualizó que está convencido que los pepinianos reconocen su obra y no han olvidado su gestión pública cuando fungió como primer ejecutivo municipal por cuatro términos, del 1992 al 2004.