Biden adopta una postura más severa ante los “bombardeos indiscriminados” de Israel sobre Gaza

El presidente Joe Biden habla en una ceremonia de Hanukkah en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el lunes 11 de diciembre de 2023. (Bonnie Cash/Pool via AP) AP (Bonnie Cash/AP)

El presidente Joe Biden advirtió el martes de que Israel está perdiendo apoyo internacional a causa de sus “bombardeos indiscriminados” contra Gaza, expresándose en un tono excepcionalmente enérgico pocas horas antes de que Naciones Unidas exigiera un alto el fuego humanitario en la guerra entre Israel y Hamás.

“La seguridad de Israel puede reposar en Estados Unidos, pero ahora mismo cuenta con más que Estados Unidos. Cuenta con la Unión Europea, cuenta con Europa, tiene a la mayor parte del mundo apoyándole”, afirmó Biden a los donantes que participaban en una recaudación de fondos.

“Están empezando a perder ese respaldo por los bombardeos indiscriminados que siguen sucediendo”, afirmó.

El presidente estadounidense dijo que creía que el primer ministro Benjamin Netanyahu lo entendía, pero que dudaba del gabinete de guerra israelí. Las fuerzas israelíes estaban llevando a cabo ataques punitivos en toda Gaza, aplastando a los palestinos en sus hogares, mientras el ejército insiste con una ofensiva que, según dice, podría durar semanas o meses.

Biden presentó una valoración más dura de lo normal sobre las decisiones que ha tomado Israel desde el ataque del 7 de octubre de Hamás y las medidas de su gobierno conservador. Mientras tanto, el principal asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, visitará Israel esta semana para platicar en persona acerca de los plazos para poner fin a los combates de mayor envergadura.

El presidente estadounidense también renovó sus advertencias de que Israel no debería cometer el mismo error de reaccionar de manera exagerada que Estados Unidos cometió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Contó una anécdota sobre una foto que se tomó con Netanyahu hace décadas y en la cual escribió: “Bibi, no estoy de acuerdo con nada de lo que tengas que decir”. Esta vez, el presidente añadió a su relato de la historia: “Eso sigue siendo así”.

La recaudación de fondos para la campaña de 2024 fue parte de un encuentro de donantes judíos, muchos de los cuales asistieron a una celebración de Hanukkah en la Casa Blanca el lunes por la noche. Las recaudaciones de fondos de Biden están abiertas a algunos periodistas con la condición de que no se comparta audio ni video.

Según dos funcionarios de la Casa Blanca, su retórica ante los donantes sigue la línea de los mensajes más sinceros y privados que intercambia con Netanyahu en sus frecuentes llamadas, en las que reafirma el apoyo de Estados Unidos a Israel antes de presionar para que Israel haga más por ayudar a los civiles de Gaza.

“Israel tiene que tomar una decisión difícil. Bibi tiene que tomar una decisión difícil. No hay duda de que hay que enfrentarse a Hamás. Eso no está en duda. Para nada. Cero”, afirmó Biden. Pero, añadió, “creo que tiene que cambiar su gobierno. Su gobierno en Israel le está poniendo las cosas muy difíciles”.

Biden mencionó específicamente a Itamar Ben-Gvir, líder de un partido de extrema derecha de Israel y ministro de Seguridad Nacional en la coalición de gobierno de Netanyahu, que se opone a la solución de dos Estados y que ha pedido que Israel retome el control sobre toda Cisjordania y Gaza. Ben-Gvir es parte del gabinete de seguridad de Israel, pero no es miembro del gabinete de guerra del país, conformado por tres personas.

Los comentarios generaron reacciones tanto del ejército israelí como de Hamás.

“Sabemos explicar exactamente cómo operamos con precisión, basándonos en la inteligencia, incluso cuando operamos sobre el terreno”, declaró el portavoz militar israelí Daniel Hagari. “Sabemos cómo operar contra los bastiones de Hamás de forma que se separe lo mejor posible a los civiles no implicados de los objetivos terroristas”.

Al ser cuestionado sobre los comentarios de Biden, un alto funcionarios de Hamás dijo en Beirut que “la resistencia y la firmeza del pueblo palestino han hecho comprender a Biden que la operación militar israelí es una locura.”

“Las repercusiones (de la guerra) serán catastróficas para la entidad (Israel) y para los resultados de las elecciones, en las que Biden podría perder su puesto en la Casa Blanca”, declaró Osama Hamdan, miembro del buró político de Hamás, durante una conferencia de prensa.

Los periodistas de The Associated Press Will Weissert y Zeke Miller en Washington y Bassem Mroue en Beirut contribuyeron a este despacho.