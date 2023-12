Representante del PPD denuncia cambio de fiscales especiales en investigación en su contra

El representante del Partido Popular Democrático (PPD), José “Cheito” Rivera Madera, denunció que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente realizó un cambio de los fiscales que tienen a cargo la investigación en su contra por su participación en una manifestación en Guayanilla.

A través de un comunicado de prensa, el representante señaló que se cambió al fiscal Emilio E. Arill García por la licenciada Ileana Agudo Calderón y la licenciada Zulma Fuster Troche. Agudo Calderón había estado asignada a la investigación, según se informó el pasado mes de septiembre.

“En la mañana de hoy fui informado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente que a solo 6 días de que venza el plazo de 90 días que otorga la Ley al panel para investigar cualquier caso, emitieron una resolución para cambiar los Fiscales a cargo de investigar mi innecesaria y políticamente infundada investigación. Cabe señalar que sustituyen a un Fiscal de mucha experiencia, el Fiscal Emilio E. Arill García y nombran como encargadas del caso a la Lcda. Ileana Agudo Calderón, recién llegada al panel y ex empleada de la oficina del Senador PNP, William Villafañe y como segunda Fiscal a la Lcda. Zulma Fuster Troche”, expresó el representante.

Del mismo modo, el representante aseguró que la investigación en su contra tiene razones políticas.

“Es importante preguntarse, ¿porque a sólo días de vencer el plazo requerido, el panel decide cambiar las personas encargadas de la investigación? ¿Cuál es la motivación o finalidad de este cambio? Yo me reitero en que yo siempre estaré del lado de las comunidades y que mi razón de ser y estar en la Legislatura es la gente buena y humilde que me eligió. Estoy convencido de que nuestra presencia pacífica y ordenada esa madrugada del 10 de Marzo no constituyó delito alguno sino un descargue responsable de mis funciones Legislativas. Enfrentaré con la frente en alto y con un pueblo detrás apoyándome, cualquier proceso que tengamos que enfrentar. Las elecciones se ganan en las urnas y no utilizando las estructuras de poder del estado para tratar de influenciar la voluntad del pueblo de cara al 2024″, añadió Rivera Madera.

Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2023, cuando el representante fue arrestado por traspasar la zona acordonada que había colocado el Negociado de la Policía en la manifestación e ingresó al área donde se realizaba la descarga de hormigón para la instalación de una torre de telecomunicaciones.

Del mismo modo, se denunció que el representante Rivera Madera obstruyó el paso de un camión de hormigón que se disponía a depositar dicho material en la obra de construcción, por lo que fue detenido por el delito de obstrucción o paralización de obras.

Por tratarse de un legislador, la DIPAC investigó las denuncias presentadas contra Rivera Madera.

Rivera Madera había presentado un recurso de intervención contra Elite Towers, LLC, la empresa responsable de la construcción, por violaciones a la ley, irregularidades en la otorgación de permisos, y falta de participación de la comunidad. Sin embargo, la empresa retomó las labores ese día 10 de mayo a las 4 de la mañana, lo que en ese momento el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito Hernández Montañez describió como un “acto de provocación”.