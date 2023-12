Gobernador no realizará nombramientos para vacantes del Supremo, Contralor y OPM

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia insistió el martes en que no va a presentar a la Asamblea Legislativa nombramientos para el Tribunal Supremo, la Oficina del Contralor y la Procuradora de las Mujeres.

Según indicó el primer mandatario en conferencia de prensa, este no llenará las vacantes para que los nominados no pasen el “calvario” por el cual han pasado otros nombramientos que ha realizado durante el cuatrienio y que no han recibido el aval de la legislatura.

“No quiero descartar, nombramiento futuro pero es obvio que esos nombramientos se dificultan grandemente por la composición actual de la Asamblea Legislativa. En el caso del (Tribunal) Supremo, yo designé un excelente juez. Y no contó con el aval del Senado. Y no quisiera que otro u otra distinguida o distinguido pase por el mismo calvario. En el caso de la contralora, la contralora está, como le dicen en inglés, ‘holding over’, o sea, ella tiene todo el derecho de permanecer en el cargo. Mientras yo no designe a alguien en propiedad y entiendo que está haciendo un excelente trabajo, no descarto el que si aparece, alguien que pudiera pasar por ese crisol de Cámara y Senado en ese caso, que nuevamente se dificulta nuevamente por la las divisiones político partidista, pues nombrarlo, nombrarla. Pero admito que no es algo que estoy vislumbrando a hacer en el futuro inmediato”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Del mismo modo, el gobernador afirmó que por el momento no estaría enviando un nombramiento de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM). En marzo de este año tuvo que retirar el nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra, luego de que no tuviera los votos para ser confirmada y esta misma solicitara que se retirara su nombramiento.

“La procuradora de la mujer, es algo similar. Yo nombré a una excelente candidata y no, no obtuvo el voto de la mayoría en el Senado. La procuradora de la mujer actual que está desempeñándose de forma interina. (Madeline) Bermúdez está manteniendo la casa en orden. Yo monitoreo estos asuntos, veo cómo hace señalamientos y expresiones públicas de cuando en cuando, cuando amerita que así sea, así que en ese en ese caso es parecida a la situación”, añadió.

Además, el gobernador adelantó que al principio de la próxima Sesión Ordinaria estará realizando sus nombramientos para la rama judicial.

“En cuanto a vacantes en la judicatura, fiscalías, pues yo estaré haciendo designaciones al principio de la sesión, porque quedaron muchos, muchas, muchas personas designadas que no fueron atendidas, o sea en promedio el promedio el 30 por ciento. De las personas que yo designo a puestos sujetos a confirmación o no reciben la confirmación, el voto confirmándolos o no son atendidos. O sea que a principio de sesión yo estaré otra vez sometiendo a un gran número de designaciones a la consideración del Senado estoy hablando de jueces, fiscales, procuradores, registradores”, concluyó.