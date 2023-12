Continuarán peligrosas las condiciones en el mar durante esta semana

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa Filomeno, informó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anunció que esta semana continuarán las condiciones peligrosas en el mar y ofreció detalles de las situaciones de emergencia que se atendieron durante el fin de semana.

En el fin de semana, rescataron a tres personas en Playa Escondida en Fajardo y ayer, lunes, recuperaron el cuerpo de un joven de 25 años en el mismo lugar. Correa Filomeno señaló que estos no fueron los únicos casos que se atendieron.

“Hoy, lamentamos tener que retomar el tema del peligro en nuestras costas y reiteramos el llamado a tener precaución y evitar ir a las playas para que no haya más desgracias. Ayer personal de rescate logró dar con el cuerpo del joven que fue reportado como desaparecido el sábado pasado, arrastrado por corrientes en Playa Escondida, en Fajardo. Nuestro más sentido pésame a su familia. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el personal que laboró atendiendo esta emergencia, que lograron salvar a tres de los jóvenes que lo acompañaban”, expresó Correa Filomeno.

“Mas éste no fue el único caso que tanto personal de los municipios, estatales y federales tuvieron que atender. Como he dicho en otras ocasiones, están también los ‘por pocos’, y este fin de semana tuvimos al menos seis situaciones que, gracias a Dios, no tuvieron consecuencias fatales”, agregó.

El director de Operaciones interino, Francisco Bruno, indicó que los incidentes fueron: dos personas arrastradas por corrientes en Survival Beach en Isabela que fueron rescatadas en buen estado; una persona rescatada en Ocean Park en San Juan; persona que se cayó de una piedra en Mar Chiquita en Manatí y fue atendida; dos personas arrastradas por corrientes en Las Picúas en Río Grande que fueron rescatadas por acompañantes; una persona afectada en el área de la Pocita, playa Aviones en Loíza; y dos casos en río Charco Frío en Ceiba, uno de tres personas y otro de dos personas.

El meteorólogo y coordinador de Avisos del SNM, Ernesto Morales, advirtió que las condiciones en el mar continuarán peligrosas esta semana, extendiéndose hasta el fin de semana que viene. Esto debido a que se espera un incremento en el viento que, al combinarse con las marejadas moderadas del noreste, generan condiciones “bien peligrosas en las aguas locales”.

“La fuente de desarrollo de corrientes marinas son las marejadas y el viento, por lo que esta combinación empeora las condiciones en el mar. Se recomienda encarecidamente a todos los bañistas que eviten nadar en las playas, especialmente el este y norte de Puerto Rico debido a las corrientes marinas intensas que nos afectan. Prioricemos la seguridad y evitemos riesgos innecesarios en el agua”, manifestó Morales.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, destacó que “reconozco el trabajo de todos los primeros respondedores que trabajaron los incidentes reportados en el fin de semana, principalmente a los compañeros que trabajaron en el incidente de Fajardo en Playa Escondida. También reconozco a los compañeros de Manejo de Emergencias de Fejardo, Luquillo y Ceiba, y al Negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y su piloto, el teniente Roberto Colón Nieves, al agente Iván Clemente Maldonado y al agente Roberto Ramos Iglesias, observador táctico que fue el compañero que se tiró al agua para salvar a los jóvenes. La labor de los compañeros del Coast Guard también fue clave. Reitero el llamado a la ciudadanía a tener precaución y tomar las medidas de seguridad porque continuará el mal tiempo en nuestras costas”.

Torres y Correa Filomeno recordaron que los Negociados del DSP y las zonas operacionales del NMEAD están activadas para poder atender cualquier eventualidad. El Negociado mantiene comunicación constante con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de todos los municipios, la Guardia Costera y las policías municipales.

Para más información, puede acceder a las redes sociales del Negociado. Para reportar cualquier emergencia, debe llamar o enviar un mensaje de texto al 9-1-1 para solicitar asistencia de las agencias correspondientes.