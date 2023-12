Comienza proceso de recobro de incentivos económicos enviados en la pandemia

El Departamento de Hacienda (DH) comenzó el proceso de Recobro de Pagos de Impacto Económico de los incentivos de Impacto Económico de $1,200 y $600, otorgados durante la pandemia del COVID-19.

La agencia fiscal estableció que unos 34,233 contribuyentes recibieron pagos duplicados o no eran elegibles para el incentivo. Aquellos que deben devolver los incentivos, recibirían un aviso por su cuenta de SURI o por correo.

Los pagos duplicados son unos 27,218; hay otros 5,338 casos cuya información no coincide con la que tiene el IRS en sus archivos, mientras que otros 1,677 individuos que reclamaron los pagos, no eran residentes bona fide de Puerto Rico.

En el proceso de recobro solo hay que aclarar el estatus de un 0.0001%, de alrededor de 1.8 millones de familias.

“Los desembolsos totales de los pagos de Impacto Económico de $1,200 y $600, fueron de $4, 284,996,878.92, correspondientes a 1,889,058 familias. Las 34,233 notificaciones de recobro representan un total de $45,558,032 o un 0.0001% de los desembolsos totales, un 0.018% del total de familias que recibieron las ayudas”, explicó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, el pasado 19 de octubre.

Estos pagos se entregaron bajo las leyes federales Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) y el COVID-Related Tax Relief Act of 2020.

Los casos de recobro de los pagos de Impacto Económico ocurren por una de las siguientes razones:

Recibió pagos por parte del IRS y del Departamento de Hacienda (duplicados).

La información suministrada de nombre y Seguro Social de usted, su cónyuge y/o dependientes, no coincide con la de la Administración del Seguro Social Federal.

Recibió los pagos desembolsados por adelantado y volvió a reclamar los incentivos como un crédito reembolsable en el Anejo B3 Individuo, (Pago de Impacto Económico de la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos, Formulario 482, correspondiente al año contributivo 2020).

Recibió los pagos y no era residente bona fide de Puerto Rico para los años contributivos 2019 y 2020.

Etapas de recobro

1. Se envía notificación y se le concede 5 días laborables para devolver el pago o hacer una reclamación ante una Oficina de Distrito de Cobros

2. Pasado 30 días, de no actuar, se emite una Carta de Tasación de Deuda. A partir de este momento se convierte en una deuda exigible y se refleja en la Certificación de la Deuda.

3. Cumplidos los 60 días, de no actuar, se emite una Carta de Aviso de Cobro.

“El proceso de recobro establece fechas para que los contribuyentes que reciban el aviso actúen y eviten que ese estímulo, para el que no eran elegibles, se convierta en una deuda exigible y cobrable por el Departamento. Este proceso no incluye planes de pago, por lo que la recomendación es que no ignoren el aviso”, dijo.