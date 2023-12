Al gobernador le parece que “hubo una equivocación” en el manejo del caso de doble asesinato en Gurabo

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que le parece que hubo una equivocación en el manejo del caso de Karla Rodríguez Ares, que junto a otra persona murió a manos de su expareja Víctor “Vitín Ramos Rivera el pasado sábado en Gurabo.

Previo a su muerte, Rodríguez Ares denunció a Ramos Rivera por maltrato agravado y en el Tribunal de Caguas la jueza Yarissa Santiago San Antonio no encontró causa para arresto. No obstante, expidió una orden de arresto contra Ramos Rivera.

“Esto es triste, esto es, es terrible. Claro, para hacer bien justo con el tema, o sea, a mí me duele en el alma esto que ocurrió. El sistema de Justicia que tenemos ciertamente no es perfecto ningún sistema de Justicia perfecto, los seres humanos se equivocan. Y aquí a mí, como que la impresión que me da es que sí que hubo una equivocación, voy a dejarlo ahí”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Aquí se ven cientos de casos diariamente lo sabemos, entonces lo importante es que cuando hay un fracaso en la justicia que sea solamente lo menos posible, o sea que no ocurra y si ocurre, pues ver cómo entonces creamos conciencia para que no, para que no se repita el sistema. A mí lo que me choca es que se sabía que esta persona la estaba acechando. Que al extremo de meterse en su propia residencia y que ante unos truenos como esos, uno esperaría que mínimo haya una orden de protección y que se esté dando el debido monitoreo a la situación”, sostuvo.

Según el gobernador, las agencias de seguridad y justicia atendieron la situación.

“Esto está bajo evaluación bajo investigación y esperemos que si se cometió cualquier error en cualquier nivel, pues no se repita y se tomen cartas en el asunto. La información que me llega, para ser bien transparente, es que la policía hizo su trabajo. La información que me llega es que la Fiscalía también estuvo presente en las vistas”, mencionó.

Ramos Rivera se privó de la vida en una propiedad abandonada en el sector Los Maldonados del barrio Jaguar, en Gurabo, cerca del lugar donde ocurrió el doble asesinato.