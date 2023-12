Inauguran proyecto residencial para adultos mayores y personas con diversidad funcional

Durante la mañana de este lunes, se llevó a cabo la inauguración del Hogar Manuel Mediavilla Negrón II en Humacao, un proyecto de vivienda asequible diseñado para adultos mayores y personas con diversidad funcional que buscar proporcionar un espacio seguro y accesible para los residentes del área este.

El evento contó con la presencia del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, el secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, y el alcalde de Humacao, Julio Geigel Pérez.

“Considero la construcción de vivienda como un acto de justicia social y una inversión para el bienestar colectivo de todos los puertorriqueños (...) Para eso mismo estamos aquí hoy para proveer vivienda digna a nuestros adultos mayores. Ellos, quienes trabajaron y contribuyeron con sus mejores años para levantar nuestra Isla, merecen disfrutar de su jubilación en un entorno resiliente que promueva su bienestar físico y emocional”, sostuvo el primer ejecutivo en declaraciones escritas.

El costo de construcción fue de cerca de 14 millones de dólares y contó con una asignación de 8.5 millones de dólares de fondos CDBG-DR del Programa de Brecha de Créditos Contributivos de Vivienda por Ingresos Bajos, así como con fondos privados y otros créditos contributivos.

La estructura de seis pisos consta de 90 unidades, que incluye apartamentos de una habitación, áreas comunes para actividades, jardines, gimnasio, cafetería, consultorio médico, y terraza, entre otras comodidades. Además, cuenta con 18 unidades adaptadas para accesibilidad sensorial y móvil.

El edificio posee con ventilación cruzada y ventanas a prueba de tormentas, así como infraestructura de banda ancha, calentadores solares, sistema fotovoltaico y diversos equipos de alta eficiencia para darle mayor sostenibilidad a los apartamentos.

El proyecto fue desarrollado por Hogar Manuel Mediavilla Negrón, Inc. y construido por Caribe General Contractors, Inc. Su diseño fue realizado por A&T Design Studio, PSC.

“Ver esta obra realidad es otra muestra de los éxitos que estamos teniendo en la reconstrucción y transformación de Puerto Rico. Los fondos CDBG-DR son claves para viabilizar estos proyectos de unidades de vivienda que nos están permitiendo proveer vivienda digna para nuestra gente por toda nuestra Isla...”, agregó Pierluisi.

El proyecto se suma a otras 517 obras de desarrollo, reconstrucción y revitalización en el municipio de Humacao, donde se está realizando una inversión de más de 297 millones de dólares en proyectos de FEMA, de los cuales 30 se encuentran en proceso de construcción y 33 ya han sido completados.