Gobernador reacciona a fallo judicial sobre la presidencia de la CEE

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, reaccionó este lunes a la decisión del juez superior Anthony Cuevas Ramos sobre la demanda del presidente del Senado, José Luis Dalmau, en relación a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Como bien dijo el juez-yo no he leído toda la sentencia, pero me leyeron parte de la sentencia- como bien reconoció el juez, yo he cumplido mi deber, porque ya en dos o tres ocasiones he sometido candidatos a la consideración de la Asamblea Legislativa para ocupar la presidencia, que es la que está vacante, la presidencia en propiedad. Yo no descarto volverlo a hacer cuando culmine el litigio. Ahora hay que ver si se torna final y firme esa sentencia que es favorable para la posición del Gobierno”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“Básicamente confirmó lo que yo he dicho ante ustedes en repetidas ocasiones, la juez Jessica Padilla, está ejerciendo su cargo de presidenta alterna, porque parte de las funciones de la presidenta alterna, es precisamente sustituir al presidente en propiedad cuando hay una vacante en esa posición, eso lo validó el tribunal. Al momento está validado y está validado de que yo he cumplido con mi deber, porque en todo momento he estado dispuesto a hacer nominaciones. Lo que ha pasado es que no le han dado paso y ya en 3 ocasiones. No descarto nuevamente que cuando culmine ese pleito que hacer otra designación adicional a la presidencia”, añadió.

El juez Cuevas Ramos, quien dirige la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia, desestimó hoy la demanda interpuesta por el Senado sobre la vacante de la presidencia de la CEE.

La controversia se centraba en la legitimidad de Jessika Padilla Rivera como presidenta interina tras la renuncia del titular anterior. Cuevas Ramos detalló que Padilla Rivera de acuerdo a las normativas del Código Electoral de Puerto Rico.

“Jessika Padilla se encuentra llevando a cabo sus funciones de presidenta alterna en sustitución del presidente en propiedad de acuerdo con el Código Electoral, con todas sus facultades, deberes y prerrogativas, por lo que no se ha violentado la separación de poderes”, confirmó el juez en su fallo.

De la misma forma, Cuevas Ramos afirmó que Pierluisi tiene la responsabilidad de presentar designaciones ante la Asamblea Legislativa. Esto se hace con el fin de obtener su consejo y consentimiento de manera expedita para ocupar la vacante de presidente de la CEE.

“El Gobernador tiene el deber de someter nombramientos a la Asamblea Legislativa para que estos procedan a dar su consejo y consentimiento para cubrir la vacante de presidente de la CEE de manera rápida y para que no se vean afectados los procedimientos eleccionarios”, agregó.

Además, el tribunal reconoció la autonomía de la CEE y aclaró que la acción de Padilla Rivera no viola la separación de poderes.

“En cuanto a las solicitudes de remedios extraordinarios, se desestiman las causas de acción de extraordinaria de injunction, puesto que entendemos que Padilla (Rivera) está actuando según establece la ley y, de igual forma, el Gobernador ha cumplido con hacer nombramientos para llenar la vacante de Presidente de la CEE”, sostuvo Cuevas Ramos.

La decisión judicial subraya la capacidad de la presidenta alterna para ejercer las prerrogativas del cargo de presidente interino, subrayando la legalidad y conformidad de su posición actual con la legislación electoral vigente.