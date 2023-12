Carlos Rodríguez Mateo radica su candidatura para el Senado

El doctor Carlos Rodríguez Mateo radicó este lunes, oficialmente su candidatura para el Senado por Acumulación de cara a los comicios del año 2024 bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Ciertamente, estuvimos evaluando, por mucho tiempo, esta decisión. Pero, cada vez, se hacía más fuerte el deseo ardiente, en nuestro corazón, de poder hacer más por el pueblo y es desde el Senado de Puerto Rico en donde definitivamente podemos trabajar para legislar por un mejor Puerto Rico, que provea igualdad de oportunidades a sus ciudadanos y elimine las brechas que aún permanecen en el sistema de servicios de salud del país. Así que, concluyendo esto, recordé una frase memorable que, en una ocasión, escuché del ex presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, que decía, ‘si abandonas la idea de que tu voz haga la diferencia, otras voces llenarán el vacío’… Me niego a que eso ocurra, porque amo mi país, soy salubrista y así como juré, hace décadas, vivir para salvar vidas, hoy asumo el reto, reafirmo ese juramento y declaro que no permaneceré inerte ante esta oportunidad de poder luchar por solucionar aquellos determinantes sociales y sistémicos que empañan la esperanza de vida de los puertorriqueños”, expresó Rodríguez Mateo en declaraciones escritas.

Mateo, quien hasta hace poco se desempeñó como administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (AMSSCA), desea regresar a la Casa de las Leyes, donde ya ocupó una banca en el cuatrienio de 2016-2020 e impulsó importantes medidas para los empleados del sector público, tiene como objetivo primordial trabajar más proyectos de peso a favor de las personas retiradas del Gobierno de Puerto Rico o que están próximas así hacerlo para hacerles justicia. Asimismo, propulsará una nueva ley de salud mental con más alcance y mejores servicios para los ciudadanos en general, entre muchas otras iniciativas de gran envergadura.

Mientras tanto, Rodríguez Mateo, médico de profesión hace 34 años, trabajó y logró la aprobación de la Ley Número 80 -del 3 de agosto de 2020-, mejor conocida como la ‘Ley del Programa de Retiro Incentivado para Nuestros Servidores Públicos’.

El exlegislador del PNP cuenta con una extensa carrera política y en el servicio público: Alcalde del Municipio de Salinas (del 2005 al 2012), senador por el Distrito de Guayama (del 2017-2020) y Administrador de ASSMCA (del 2021-2023).

Durante su incumbencia en el Senado, el galeno radicó proyectos como el 887, dirigido a establecer política pública en torno a la fibromialgia y a que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) incluyera la enfermedad en su cubierta especial para beneficio de los pacientes. Además, presidió las comisiones senatoriales de Gobierno, Salud Ambiental, Recursos Naturales e Internados en Educación Pilar Barbosa, así como la Comisión Conjunta de Cambio Climático. También fungió como vicepresidente de las comisiones de Nombramientos y Salud y ha sido delegado presidencial de la Región de Guayama.

De otra parte, Rodríguez Mateo posee vasta experiencia en el campo de la salud y varias maestrías en las áreas de Salud Pública, Gobernanza Estratégica y Comunicación Política, Administración Pública y Gestión y Decisión Política. Además, ha fungido como director médico en el CDT del Municipio de Santa Isabel, Hospital Regional de Guayama y Surmed Medical Center, en Salinas, así como vicepresidente del Consorcio Sur-Central y profesor universitario.

De otro lado, el compromiso social comunitario de Rodríguez Mateo ha quedado plasmado en aportaciones realizadas desde su presidencia en la Asociación Americana del Cáncer, participación en el Consejo Multisectorial del Cambio Climático, Asociación Nacional Escuchas Águilas y la Junta de Directores Acción Social de Puerto Rico. Actualmente, preside el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar desde el 2022.

“No llegamos aquí para temerle al futuro, sino para darle forma… Tenemos un propósito, y es trabajar por ti y para ti... Sí, hay esperanza y lograremos hacer un mejor País, cuando prevalezcamos en las elecciones del 2024″, puntualizó el doctor.