Celebran taller sobre nuevos estándares para la acreditación de los hospitales en la isla durante 2024

La Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) celebró un taller-seminario para actualizar los procesos de la información y requisitos necesarios para la acreditación de las instituciones hospitalarias del país los cuales estarán vigentes a partir del 1 de enero del 2024.

El seminario coordinado por la división de educación de la entiedad logró presentar como conferenciantes a James Granna (Director Asociado del Grupo de Interpretación de Normas en The Joint Commission), Robert Campbell (Director del Grupo de Interpretación de Estándares Clínicos y Director de Gestión de Medicamentos en The Joint Commission), Kathryn Petrovic (Directora del Departamento de Normas y Métodos en la División de Calidad en Servicios Médicos en The Joint Commission).

“A pocos días para el comienzo del próximo año 2024 y con un sinnúmero de cambios y nuevos requisitos que tienen que cumplir las instituciones hospitalarias para lograr la acreditación de la Comisión Conjunta de Estados Unidos (The Joint Commission), hemos celebrado este magno evento que logró reunir a la mayoría de los hospitales del país. Esta nos permite actualizar todos los estatutos de cumplimiento para que un hospital pueda mantener la aprobación de la agencia acreditadora. Para los hospitales es prioritario trabajar con los detalles que permitan conocer de primera mano la actualización de los requisitos de la Comisión Conjunta”, señaló el licenciado Pedro González, vicepresidente ejecutivo de AHPR, quien agregó que las mayoría de las instituciones hospitalarias del país cumplen con los estándares de calidad que exige la Comisión Acreditadora.

El licenciado informó que en esta ocasión la Comisión Conjunta trajo como temas principales el asunto de las tendencias de puntuación de la encuesta o evaluación que realiza esa agencia, donde se señala que los resultados de las evaluaciones en Puerto Rico equiparan a las de los Estados Unidos en la mayor parte de los criterios.

Durante el taller se discutió el asunto del medio ambiente del cuidado, desafíos y tendencias de seguridad de los pacientes, las estrategias de implementación de la evaluación de la equidad en la atención médica, el asunto prioritario de medicamentos que agravan nuevos requisitos, cerrando la discusión con el esfuerzo de sostenibilidad ambiental en una institución hospitalaria.

“Este taller y el encuentro con los altos oficiales de la Comisión Conjunta (The Joint Commission), fue muy importante ya que durante el seminario se pudo actualizar la información que toda entidad médica debe poseer sobre los estándares requeridos para la acreditación de los hospitales en la Nación Americana y Puerto Rico. Definitivamente hay mucha información nueva y otra que se pudo actualizar lo cual es necesario conocer para lograr cumplir con los estándares de la Comisión Conjunta″, terminó diciendo González.