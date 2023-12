Pierluisi dice alcaldes de Villalba y Comerío se van al Senado por “problemas fiscales” de sus municipios

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, opinó el viernes que la movida de los alcaldes de Villalba y Comerío (Luis Javier Hernández Ortiz y Jose Antonio Santiago Rivera, respectivamente) buscarán un escaño en el Senado por Acumulación porque no pueden lidiar con la situación de sus municipios.

“Yo creo que hay que evaluarlo en sus propios méritos, pero me da la impresión que son dos municipios que están enfrentando una crisis fiscal y administrativa muy grande y que me da la impresión de que prefirieron cambiar de rumbo a seguir a cargo de esos dos municipios por razones que son de conocimiento público”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Porque tanto el municipio de Villalba como el municipio de Comerío tienen serios problemas fiscales y administrativos. En el caso de Villalba, entiendo que es el municipio que menos captación de patentes tiene en todo Puerto Rico. O sea, que en el cobro de patentes no se ha hecho el trabajo. Y en el caso de Comerío, es de los municipios que más subsidio ha requerido de parte del gobierno central y obviamente con los recortes que hay, de hecho a la Junta se le dificulta. Entonces, decidieron en vez de enfrentar esas situaciones fiscales muy serias, pues, aspirar al Senado. Yo respeto las aspiraciones de todos, pero eso es lo que puedo decir. En términos generales, no me corresponde a mí estar evaluando o juzgando lo que internamente pasa en el Partido Popular Democrático, pero digo eso porque la crisis administrativa y fiscal de ambos municipios es patente”, añadió el gobernador.

En el caso del alcalde de Villalba, a pesar de que tenía interés en buscar la candidatura a la gobernación, prefirió aspirar al Senado por Acumulación para no enfrentarse en primarias a Jesús Manuel Ortiz González y Juan Zaragoza Gómez.

Por su parte, Santiago Rivera ha expresado que quiere ir al Senado por Acumulación para defender a los municipios pequeños de los recortes a sus presupuestos impulsado por la Junta de Control Fiscal y aprobados en el Plan de Ajuste del Gobierno.