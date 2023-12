Líderes de residenciales públicos exigen saber que ha sucedido con más de 300 proyectos que no se han realizado

Una veintena de líderes de residenciales públicos de la Coalición de Líderes Luchando por los Derechos de Nuestras Comunidades se reunieron el viernes con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, para solicitar su intervención en 336 proyectos de mejoras que hay que realizar y cuyos fondos federales fueron obligados desde los huracanes Irma y María.

“Ellos vinieron bien organizado aquí. Vinieron con sus listas de cada residencial, no con chismes, vinieron con proyectos específicos de impermeabilización de techo, de situaciones de bombas, falta de acceso de agua potable en algunos de los residenciales, facilidades recreativas, parques, mantenimiento. Pero también hablaron de la situación con algunos de los privatizadores, no con todos, sobre muchas veces el desconocimiento que tienen los propios vecinos de cuándo van a empezar las obras de reconstrucción o cuándo van a empezar los proyectos para arreglar cosas que hace 6 años se consiguieron los fondos con los huracanes Irma y María y en el caso de los residenciales del área sur de Puerto Rico, que se afectaron con los terremotos”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Según la comisionada residente, los funcionarios de la Administración de Vivienda Pública fueron invitados a la reunión, pero no asistieron.

“Por otro lado, preguntaron por la situación de las subastas de muchos de los proyectos y que muchas veces se les da excusa de que las subastas vinieron desiertas o que no hay una compañía que las pueda manejar. Nosotros vamos a estar pidiéndoles toda esta información a la Administración de Vivienda Pública y también a las agencias federales”, añadió.

“Nos hacía falta que alguien nos escuchara en realidad y nos hablara con la verdad. Nos vamos muy contentos. Nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Todos tenemos muchas problemáticas en nuestras comunidades. Muchos de nosotros tenemos las facilidades que no están al día. Nosotros necesitamos rescatar los niños que son el futuro de este país. Y si no tenemos unas facilidades donde podamos entrar a estos niños y enseñarles diferentes temáticas, no los vamos a tener rescatados. Los vamos a tener en las calles y eso es lo que no queremos. Necesitamos calidad de vida. Necesitamos que nuestros techos sean arreglados. Necesitamos que vivienda pública o vivienda federal, visite nuestras comunidades para que vean el deterioro. No estamos pidiendo mucho, solamente estamos pidiendo que vayan a fiscalizar para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida”, expresó Iris Yolanda Rios del Residencial Luis Llorens Torres en Santurce.

“Nosotros queremos liberar a los niños del ocio. O sea, no podemos tener unos nenes sin hacer nada en el proyecto porque van a tirar piedras. Y eso no es secreto, eso lo sabemos todos. Queremos que se nos mejoren esas facilidades recreativas. Que los niños tengan oportunidad de salir a jugar. A jugar, a brincar, a saltar a un playground, a divertirse. Que nuestras mamás, las madres de estos niños puedan estudiar, que puedan trabajar para poder salir adelante. Que esas rentas no sigan subiendo porque, mire, me conseguí un trabajito que me pagan 7 pesos la hora, pero entonces cobro 500 dólares y me ponen 300 dólares de renta. ¿Para qué me sirven los otros 200 dólares? Para comida, si acaso para comprarle un par de tenis, una mudita de ropa. Queremos calidad de vida para nuestros residenciales. No pedimos de más, pedimos lo que nos corresponde. Nos llaman problemáticos, no somos problemáticos, exigimos lo que nos merecemos”, añadió Carmen Berríos, del residencial El Prado en San Juan.

A la reunión asistieron Mayra Díaz del Residencial Torres del Río; Iris J Verdejo del Residencial Fray Bartolomé de las Casas; Iris Yolanda Ríos Oppenheimer del Residencial Luis Llorens Torres; Yamarie Arrufat del Residencial Manuel A Pérez; Carmen Berrios del Residencial El Prado; Ivette Guadalupe del Residencial Nemesio R. Canales; Genaro Franco del Residencial Diego Zalduondo; Nelly Aponte del Residencial Jesús T Piñero; María Cruz del Residencial Puerto Real; Juan Rodríguez del Residencial Monte Hatillo; Laudelina Aponte del Residencial Turabo Heights; Aida L Medina del Residencial Padre Rivera; Noemí Castro del Residencial Turabo Heights; Ana Encarnación del Residencial Santa Catalina; Celia Cruz del Residencial Manuel A Pérez; Tomasa Rodríguez del Residencial Monte Hatillo; Francisca Arce del Residencial Manuel A Pérez; y María Gastón del Residencial Doctor Víctor Berríos.