Fiscalía no formulará cargos contra Ricky Martin tras denuncias de su sobrino

La fiscalía de San Juan del Departamento de Justicia, concluyó que no procede la formulación de cargos contra el cantante puertorriqueño Enrique Martin Morales, mejor conocido como Ricky Martin luego de las denuncias realizadas por su sobrino Dennis Y. Sánchez Martin.

A través de una comunicación escrita, la fiscalía indicó que luego de la investigación realizada junto al Negociado de la Policía no se formularán cargos ya que la prueba es “inconsistente” con las alegaciones.

“Tras completar un proceso de investigación exhaustivo junto al Negociado de la Policía, la Fiscalía de San Juan determinó que no procede la formulación de cargos contra Enrique Martin Morales, conocido públicamente como Ricky Martin”, lee la comunicación enviada por el Departamento de Justicia.

“La prueba obtenida por la Policía y Ministerio Público durante el curso de la investigación es inconsistente con las alegaciones y no sustenta las imputaciones. Ante esto, la Fiscalía de San Juan está impedida de iniciar un proceso criminal en el tribunal”, añade.

Martin, presentó una demanda contra su sobrino Dennis Y. Sánchez Martin por extorsión, persecución maliciosa, abuso del derecho, daños y perjuicios además de exigirle la suma de $30 millones en septiembre del 2022.

El cantante acusa a su sobrino de continuar un patrón de acoso a través de las redes sociales y mensajes luego del caso sobre la orden de protección que se presentó el pasado mes de julio del 2022.

Martin alega en la demanda que la cobertura de este incidente afectó sus negocios en la música.

“La mera publicación de que una Orden de Protección Ex Parte provisional bajo la Ley 54 fue emitida contra el demandante, aunque basada en imputaciones falsas, creó una nube de sospecha que laceró irremediablemente la reputación del demandante. Tanto así, que el demandante vio amenazadas sus oportunidades de negocio, que de no haber sido por las acciones maliciosas del demandado Sánchez, no hubieran estado en peligro alguno”, lee el documento.

Posteriormente, en mayo de este año, Sánchez Martin presentó una contrademanda en la que responde las denuncias de su tío.