Pierluisi sobre Elmer Román: “No todo veterano es estadista, ni sabe defender la estadidad”

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia opinó el jueves, que los veteranos no necesariamente son defensores de la estadidad, en alusión al virtual acompañante de papeleta de Jenniffer González Colón, Elmer Román, esto, ante expresiones de que el gobernador no apoya a los veteranos de guerra.

“Ese planteamiento es absurdo. No tiene pies ni cabeza. Es más, hasta raya en la ridiculez porque una cosa no tiene absolutamente que ver con la otra. El único señalamiento que ha venido de mi parte y me reitero del mismo es que ese candidato Elmer Román no es conocido como defensor de la estadidad. No ha hecho, que se sepa, nada concreto a favor de la estadidad en su historial personal. Me reitero, tanto William Villafañe como Quiquito Meléndez tienen ambos una trayectoria en defensa de la estadidad, de la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos, que para mí es criterio principal para cualquiera que sea el candidato a la comisaría residente bajo la insignia de la palma”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“De eso a venir a decir que uno no está valorando a los veteranos es absurdo y es ridículo. Porque, al revés, mi trayectoria a favor de los veteranos está más que probada. El mayor honor que puede recibir una persona de parte del Congreso, que es la medalla de oro para los Borinquenieers, y no tengo que decir las gestiones que he hecho por los veteranos. Ahora, no todo veterano es estadista. No todo veterano sabe defender la estadidad al nivel que se espera de un comisionado residente. Así que, no deben generalizar así”, añadió.

Para el gobernador, “tiene que ver con su capacidad para defender mi ideal, el ideal de todos los estadistas y penepés”.

Al ser cuestionado sobre a quién apoya para la comisaría residente, Pierluisi Urrutia prefirió no tomar postura porque “ambos me apoyan”.