Juan Dalmau irá tras los responsables de que deuda quedara al garete

De cara a la radicación oficial de su candidatura a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) este domingo, Juan Dalmau plantea que es temprano para hablar de propuestas concretas, aunque anticipó que viene con compromisos drásticos como la creación de un tribunal especial de justicia para procesar a los responsables de la quiebra fiscal de Puerto Rico.

“Hay culpables con respecto a las administraciones azules y rojas. También hay culpables de las casas de corretaje y también de las casas acreditadoras. Así que aquí hay que hacer una investigación para que aquellos culpables tengan que enfrentar la justicia”, dijo el secretario general del PIP en entrevista “Punto por Punto” con Metro Puerto Rico.

A la pregunta sobre alguna promesa disruptiva que pueda generar un resultado sorpresivo en las elecciones generales de Puerto Rico, como ha ocurrido en otros países donde hay una ruptura con la clase política tradicionalmente hegemónica, Dalmau apuntó al procesamiento de los responsables de la quiebra que dio paso a la Ley PROMESA y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). “Deberíamos instaurar un Tribunal de Verdad y Justicia que investigue de forma autónoma e independiente a los equipos económicos que nos llevaron a esa deuda, porque mínimamente hubo personas que incurrieron en negligencia criminal y deberían enfrentar la justicia y la cárcel”, planteó.

Mientras tanto, ante una deuda que ya se está pagando, el candidato a la gobernación del PIP sostuvo que paralelamente hay que trabajar estrategias que pongan fin a la JSF. Ese proceso político, dijo que sería ante el Congreso de Estados Unidos planteando que el ente creado bajo la Ley PROMESA incumplió los estatutos relacionados al desarrollo económico. Además, confía que un gobierno eficaz bajo su mando propiciaría el ambiente político para eliminar la JSF por vía de legislación federal.

Dalmau también anticipó que una administración suya pondría fin al sistema de salud actual. “El sistema de salud en Puerto Rico no puede ser tratado como un sistema de lucro, tiene que ser tratado como un sistema de salud universal, donde los fondos —que son nutridos por fondos federales, los fondos estatales y el pago de los patronos— están administrados por una corporación en donde los que sean los que dirijan esa corporación no sean político partidista, sino que sean personas que son los que se afectan con el sistema. Pacientes, proveedores de servicios, laboratorios, médicos, hospitales, etcétera”, dijo el aspirante a la gobernación. En esa misma línea, abordaría el sistema educativo desde pre-escolar hasta la educación superior.

El programa de gobierno que presentará el PIP al electorado está siendo revisado y actualizado por un comité de expertos, aunque se basa en el programa del ciclo electoral pasado donde la colectividad presentó prácticamente la misma papeleta que refrendarán el domingo. Dalmau como candidato a la gobernación, María de Lourdes Santiago en el Senado y Denis Márquez en la Cámara de Representantes por acumulación. “Básicamente es una papeleta que fue exitosa”, respondió el líder independentista a la pregunta sobre por qué la misma papeleta. Insistió en que esta vez surge en una coyuntura histórica por la alianza que han formalizado con el partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

Precisamente, mantendrán la fórmula de un solo candidato por acumulación por cámara legislativa para respetar el avance que en ese espacio logró MVC al postular dos candidatos.

El llamado será a votar por candidatura o voto mixto en alianza con el MVC, esto ante lo que ha sido una caída constante de los votos íntegros en Puerto Rico durante los pasados tres ciclos electorales. Dalmau reconoce que no es tan simple como sumar las simpatías electorales de las elecciones pasadas. “Los votos no son como una transferencia de ATH Móvil”, apuntó al destacar que tienen trabajo por delante en términos de educación electoral.

Como parte de la alianza, ya el PIP tiene identificados a las personas que asumirán las “candidaturas de agua”, que Dalmau describe como candidatos indispensables. Dijo que próximamente los anunciarán, antes del 2 de enero que es la fecha límite de radicación oficial.

En el acuerdo de alianza, el PIP endosará la candidatura de MVC a la comisaría en Washington DC. Dalmau fue claro en apoyar a la senadora Ana Irma Rivera Lassén para esa candidatura, ya que en el MVC Edgardo Cruz Vélez también aspira a esa posición. “Mi candidata sería… yo no participó de ese proceso interno, es un proceso que le toca a Victoria Ciudadana, pero creo que quien enriquece la papeleta por su historial es Ana Irma Rivera Lassén”, dijo el candidato independentista.

Sin embargo, apuntó a que como parte de lo que describe como madurez política y desprendimiento no tiene problemas en endosar a candidatos estadistas del MVC, por ejemplo, José Bernardo Márquez. Dalmau sostuvo que no están echando a un lado la agenda independentista, sino que hay un compromiso para impulsar un proceso de autodeterminación en el tema del estatus en el que el PIP defenderá la independencia. De hecho, adujo a que han pasado muchísimos gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) y con ellos no ha llegado la estadidad.

El aspirante reconoció no haber leído el más reciente estudio económico sobre estatus elaborado por el economista, José Caraballo Cueto. Insistió en que la propuesta de independencia para Puerto Rico cuenta con un período de transición ordenada.

Reclutaría a Lúgaro en su gobierno

De otra parte, Dalmau dijo que si resulta electo gobernador consideraría a la excandidata de MVC a la gobernación, Alexandra Lúgaro para formar parte de su gabinete. “Por supuesto que podría considerarla. Aquí no hay nombres predeterminados para puestos. Es quien se lo merezca. Pero, ciertamente la licenciada Lúgaro ha demostrado tener unas capacidades y tener un compromiso con Puerto Rico que sería un irresponsable yo de no considerarla”, respondió el candidato del PIP a preguntas de Metro.

No quiso mostrar expectativa a un endoso público de la excandidata antes de las elecciones. “No me atrevería a hacer expectativas con respecto a Alexandra Lúgaro o igual que con cualquier otra persona, pero en el caso de Alexandra Lúgaro, es una mujer independiente cuya voz es su voz. Ella decidirá lo que desea hacer y yo no tengo ninguna otra expectativa que ella sea como ha sido, y que ya tomará sus decisiones […] En el caso de las mujeres, en política se le quiere atribuir mucho a lo que desean que ellas digan o que ellas hagan. Yo creo que le toca a cada una de ellas decidir. Y en el caso de Alexandra Lugar ya lo ha dejado claro. Tiene una voz bastante fuerte”, apuntó Dalmau.

De lleno a hacer campaña

Al finalizar este semestre académico, Dalmau dejará la cátedra en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico para asumir de lleno su campaña a la gobernación. Dijo que ha contado con un salario el PIP como secretario general y que ese estipendio será su sustento en el próximo año.

Para la campaña confirmó que en sus viajes recientes a Estados Unidos logró compromisos de apoyo económico por parte de la diáspora. También ya comenzó un proceso para activar el voto ausente de universitarios en Estados Unidos.

Sobre la asamblea de ratificación de candidaturas en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, sostuvo que será un evento con mucha participación. “Ahí caben miles de personas. No va a ser en el vestíbulo como lo hizo Pierluisi, ni va a ser en un callejón como lo hizo Jenniffer González, ni tampoco en Barceloneta en una canchita como lo va a hacer Jesús Manuel Ortiz. Así soy”, concluyó Dalmau.

Mira la entrevista aquí: