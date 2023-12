Inter Metro ayudará a organizaciones a impulsar proyectos de justicia ambiental y energética

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) otorgó una subvención de $10 millones de dólares a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro (UIPR) para establecer Centros de Asistencia Técnica que ayudarán a organizaciones a solicitar fondos federales para proyectos de justicia ambiental y energética en Puerto Rico.

Esta subvención apoyará el innovador proyecto “EAGLE” (Engage and Assist Grassroots organizations in Leadership capacity building for Environmental/Energy Justice) de la UIPR por un periodo de cinco años. La meta del proyecto es impactar a sobre 300 organizaciones y proveer más de 10,000 horas de asistencia directa para desarrollar y someter propuestas de subvenciones y fondos federales para proyectos ambientales y energéticos en las comunidades.

“´EAGLE´ busca empoderar a las comunidades locales a tomar acciones significativas y promover sus capacidades de liderazgo”, indicó Marilina Wayland, rectora del Recinto Metro de la Inter, donde se basa el HUB principal del proyecto.

A través de “EAGLE”, “se proveerán entrenamientos, capacitaciones de liderazgo y asistencia técnica a organizaciones de base comunitaria para atender sus necesidades relacionadas a la justicia ambiental y energética”, añadió.

En su lanzamiento oficial a organizaciones comunitarias de Puerto Rico y las Islas Vírgenes norteamericanas en noviembre pasado, oficiales de la EPA celebraron la alianza con la Inter. También, resaltaron la importancia de proveer asistencia directa a las comunidades para solicitar fondos como los $2.8 mil millones de dólares recientemente anunciados por la administración del presidente estadonidense, Joe Biden.

Dichos fondos servirán para “apoyar proyectos comunitarios para el despliegue de energía limpia, fortalecer la resiliencia climática y construir la capacidad de las comunidades para enfrentar retos ambientales y energéticos”, informó la doctora Yogani Govender, directora del proyecto “EAGLE”.

“No importa cuánto dinero tengamos disponible para las comunidades si ese dinero no llega a las comunidades que más lo necesitan. Y entendemos que navegar los recursos federales, programas de subvenciones y de pareo puede ser muy difícil para organizaciones más pequeñas, menos establecidas y más remotas. Por eso, vemos este centro de asistencia técnica como un intermediario para ayudar a acceder a esos fondos federales y construir la capacidad de muchas comunidades que han pedido esta asistencia”, destacó Lisa García, Administradora Regional de la Región 2 de la EPA, a la cual pertenece Puerto Rico.

El doctor Rafael Ramírez, presidente de la UIPR, expresó su entusiasmo por el establecimiento de los HUBS del Centro de Asistencia Técnica.

“Creo que sentamos cátedra en la Universidad Interamericana con este proyecto, en donde tenemos tres recintos (Metro, Barranquitas y Guayama), más el recinto principal, que es el recinto Metro, dirigiendo este proyecto”, indicó.

Por su parte, la directora Govender destacó la importancia de los centros de asistencia técnica para acompañar y asesorar a las organizaciones comunitarias en el desarrollo de sus propuestas y navegar las barreras del idioma para obtener los fondos que necesitan.

“Las tomaremos de la mano a través de cada paso del proceso”, declaró.

Los primeros talleres de capacitación del nuevo Centro de Asistencia Técnica en la Inter comenzarán el próximo 4 de diciembre y están abiertos a organizaciones comunitarias en cualquier etapa de su establecimiento.

Para más información sobre cómo participar de los talleres y la orientación de los Centros de Asistencia Técnica, puede visitar la página https://eaglehubs.org.