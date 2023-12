Unionados confirman paralización de cirugías por falta de personal en Hospital Universitario

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Edwin Méndez, confirmó hoy, miércoles, las denuncias que hizo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Carlos Díaz Vélez, sobre el hecho de que el Hospital Universitario de Adultos (UDH) en el Centro Médico de Río Piedras no está realizando cirugías por falta de personal médico.

Ayer, martes, el líder del gremio colegiado dijo en entrevista con la periodista, Milly Méndez, en el programa radial “Dígame la verdad” de Radio Isla 1320AM y con el programa televisivo “Día a Día” de Telemundo, que los médicos del UDH le informaron que de las 30 camas con las que cuenta la institución de salud, 29 estaban ocupadas y solo una disponible ya que no había personal suficiente para brindar las altas hospitalarias.

La administradora del UDH, Bianca Castro, negó estas alegaciones asegurando que las intervenciones quirúrgicas se estaban realizando a pesar del incremento de pacientes que visitan la Sala de Emergencia, algo que es común en la temporada festiva.

“Falso. Las cirugías se están realizando. No hay paralización de intervenciones. Ayer se llevaron a cabo con éxito 31 casos quirúrgicos y hemos programado un promedio aproximado de 35 intervenciones durante toda la semana [...] A pesar de esta mayor demanda de los servicios, nuestras salas de operaciones continúan funcionando con normalidad”, aseveró Castro mediante comunicación escrita.

Díaz Vélez reaccionó a las declaraciones de la administradora del hospital y le dijo: “Yo le digo (a Castro) que eso se pudo resolver, pero que este claro que los médicos de Centro Médico van a estar continuamente en vela. Que el Gobierno esté claro, que se planifique, que no improvise, que no espere que haya una crisis para reactivar, que esa es típicamente la reacción del Gobierno ante la crisis”.

Ante esta situación, Méndez solicitó al personal de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) que sean honestos con el país y reconozcan que tienen una crisis de reclutamiento de profesionales de la salud.

“Tenemos una crisis con lo que representa enfermería y el personal. En el día de ayer (martes), ya vieron lo sucedido. Hace falta más personal, tenemos una fuga de personal y mientras esto no se solucione vamos a seguir pasando estas situaciones. Los médicos tuvieron que no atender los casos porque no había quién sacara el paciente luego de la cirugía”, manifestó Méndez en otra entrevista con la emisora radial.

Unionados de ASEM aprueban voto de huelga

El líder sindical confirmó durante la interviú que el pasado 22 de noviembre los unionados de ASEM aprobaron un voto de huelga si la administración no atiende los reclamos de falta de personal, la sobrecarga laboral y el aumento de salario.

“Lo tenemos (el voto de huelga) en caso de que cualquier situación haya un tranque en meta pues entonces le presentaremos a la Administración que nos iremos a huelga”, afirmó Méndez.

“Nosotros estamos esperando que esa negociación sea fructífera, ya se presentó la propuesta al patrono de lo que estamos pidiendo, nos indican que están esperando por el gobierno pero cada reunión que tenemos, nunca hay contestaciones”, agregó el presidente de la UGT, quien comentó que esperan que en la próxima reunión del 18 de diciembre tengan una respuesta por parte del Gobierno.