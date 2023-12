Renuncia el subcoordinador general de la Juventud del MVC

El subcoordinador general de la Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Carlos Rivera Santiago, confirmó su renuncia este miércoles, para dedicarse a su candidatura a la alcaldía de Cayey por el mismo partido.

Hasta el momento, Rivera Santiago, es el candidato a alcalde más joven de Puerto Rico.

El joven aclaró en su cuenta de Facebook que su renuncia no significa que se desafilia del organismo político.

“Como es de conocimiento, mi realidad no es la misma. Hoy soy estudiante de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y precandidato a la alcaldía de Cayey por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Precisamente, para poder concentrarme en convertirme en el alcalde más joven de Puerto Rico, he decidido dimitir de mi puesto en la directiva de la Juventud del MVC. Esto no quiere decir que me desafilio, al contrario, demuestra la importancia de permitir que más líderes se formen en los puestos directivos y contribuyan a la construcción de un mejor Puerto Rico”, expresó Rivera Santiago.

Rivera Santiago oficializó su intención de convertirse en alcalde el pasado domingo, 5 de noviembre, en la antigua alcaldía de Cayey.

El estudiante de Derecho en la UPR de igual forma agradeció a la Juventud del MVC por depositar su confianza mientras fue subcoordinador.

“El pasado 26 de marzo de 2023, en la Asamblea General de La Jota MVC, fui elegido como Subcoordinador General del cuerpo y estaré eternamente agradecido con todas las personas que me permitieron ese privilegio”, expresó el aspirante a alcalde de Cayey.

La directiva nacional del organismo es dirigida por Gabriela Flores, y ahora, Esdras Juarbe.