Proyecto Dignidad decidirá el sábado si descalificará a Javier Jiménez como precandidato a la gobernación

El presidente de Proyecto Dignidad (PD), el doctor César Vázquez Muñiz, confirmó en la mañana de hoy, miércoles, que la precandidata a la gobernación por la colectividad, la licenciada Ada Norah Enríquez, no acudió a los tribunales para que la Consejo de Gobierno del partido descalificara al también precandidato a la gobernación, Javier Jiménez, ya que alega que no cumple con el reglamento para aspirar al puesto político.

El pasado 28 de noviembre, la licenciada ofreció una conferencia de prensa frente a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) solicitando la descalificación de Jiménez tras alegar que la normativa establece que quien se convierta en candidato a la gobernación, automáticamente pasa a ser presidente de la colectividad y parte del Consejo de Gobierno. El requisito principal para ocupar dichos cargos es ser un miembro bona fide de la colectividad un año antes. Jiménez se unió al partido el pasado 1 de octubre. Además, afirmó que si el Consejo de Gobierno no atendía su solicitud en los “próximos cinco días”, como dispone el reglamento, recurría al tribunal.

“Ella no acudió al Tribunal. Posteriormente nos envió una comunicación, pero esa comunicación es privilegiada y nosotros no lo vamos a divulgar a menos que ella lo haga. Estamos en espera de cuál va a ser su respuesta”, comentó el también cardiólogo en entrevista con Radio Isla 1320AM, quien agregó que la misiva no ha sido contestada, sin embargo, que se reunirán el próximo sábado para brindarle una respuesta a la licenciada.

Vázquez Muñiz aseguró que el organismo central de la colectividad ya tomó la decisión de manera unánime de que los argumentos de Enríquez no procedían. Según alegó, la precandidata y su equipo de trabajo confundieron los requisitos para ser miembro del Consejo de Gobierno, con los requisitos para ser aspirante a la candidatura a la gobernación. No obstante, aseveró que el organismo tiene la “potestad de ir sobre una decisión ya tomada” y modificarla.

“Nosotros le dijimos que su planteamiento no procedía y que nos suscribíamos a la declaración original de que hay dos maneras de advenir de ser presidente de la colectividad: una es siendo elegido en asamblea y otra es siendo nominado a la gobernación”, sostuvo.

“Si tu me preguntas, yo creo que esa es la decisión correcta por parte del organismo, pero yo no puedo abordar por los otros. Obviamente hay que esperar la reunión”, concluyó diciendo el presidente de PD.