Pierluisi asegura que el administrador del Fondo de Seguro del Estado dejará el cargo en diciembre

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el miércoles que el administrador de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, dejará el cargo el 31 de diciembre.

Pierluisi Urrutia desconocía sobre el referido que hizo el administrador al Departamento de Justicia por supuesto fraude.

“La información que tengo es la que ha salido en los medios, que básicamente que él mismo hizo el referido a Justicia. Estamos hablando de una investigación en curso que no activa la ley del FEI. O sea, que obviamente, no es de alto funcionario. Si hay alguna irregularidad es a otro nivel en la agencia. El propio jefe de la agencia, en este caso Jesús Rodríguez, fue el que hace el referido a Justicia y Justicia lo tiene bajo investigación. Así que, eso es lo que hay que hacer. Cada vez que uno detecta cualquier posible irregularidad, pues referir al asunto a las autoridades de ley y orden, y eso es lo que ocurrió aquí. Eso no tiene absolutamente nada que ver con su retiro. Él ya hacía un tiempo atrás, había dicho que deseaba retirarse. Y entiendo que ha presentado su renuncia efectivo el 31 de diciembre”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según reportes de prensa, el Departamento de Justicia confirmó la investigación, sin entrar en detalles.

La información coincide con la salida del administrador del CFSE, Jesús “Chú” Rodríguez Rosa quien luego de desmentir sobre rumores de renuncia, confirmó que se acogerá al retiro tras 40 años de servicio público.

“Culminado un proceso de análisis e introspección acerca de los logros alcanzados en la Corporación estos pasados seis años, y habiendo cumplido con todos los requisitos para mi jubilación, evalúo seriamente la posibilidad de retirarme del servicio público en las próximas semanas”, manifestó Rodríguez Rosa en declaraciones escritas.

Rodríguez Rosa descartó categóricamente que su eventual salida de la Corporación guarde relación con alguna investigación en curso en el Departamento de Justicia y sobre ello aclaró que es justamente él quien ha hecho el o los referidos correspondientes al Secretario de Justicia y/o demás agencias fiscalizadoras cuando se entiende que son esas agencias las que tienen la competencia para atender determinados asuntos.

“La decisión que eventualmente tome será producto, únicamente, de una reflexión en la que ningún factor ajeno a mi familia y a la transformación alcanzada en la Corporación formará parte”, culminó el administrador.

Finalmente, en cuanto a la fecha en que se estaría produciendo su jubilación, dijo que espera en los próximos días poder informarla para, entre otras cosas, dar espacio a una transición ordenada en la dependencia.

Además, reportes de prensa sostienen que el exalcalde de Naguabo, Noé Marcano, figura como posible administrador del CFSE.