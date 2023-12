Migdalia González anuncia que buscará la reelección en el Senado

La vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD) y senadora del distrito de Mayagüez – Aguadilla, Migdalia González, anunció hoy, miércoles, a través de sus redes sociales que buscará la reelección en el Alto Cuerpo legislativo para los comicios electorales de 2024.

“Hace tres años me diste la oportunidad de representarte desde el Senado de Puerto Rico. Desde allí, con mucha valentía y responsabilidad, he trabajado incansablemente por ti y por tus hijos. He logrado la aprobación de leyes que hoy atienden las necesidades de todos los ciudadanos del oeste, y en específico de las mujeres puertorriqueñas y de sus hijos, promoviendo la protección de aquellas que son víctimas de violencia, dándole las herramientas para que puedan superarse y salir adelante, aumentando los beneficios marginales para las mujeres trabajadoras. Asignando fondos a los municipios, trabajando de la mano con todos los alcaldes, sin mirar colores y atendiendo directamente tus necesidades. Tú y tus hijos son importantes para mí”, comenzó diciendo Padilla.

En su mensaje, que duro un poco más de tres minutos, realizó un resumen de sus medidas presentadas y convertidas en ley durante este cuatrienio, así como de los más de $4 millones de dólares en fondos asignados a todos los municipios de su distrito senatorial.

“Desde el oeste y para todo Puerto Rico he trabajado arduamente. Levantando la voz para que tus reclamos sean atendidos, con legislación de avanzada. Que la carretera #2 reciba el mantenimiento que requiere como nuestra principal vía de acceso y que se instalen las luminarias necesarias ofreciendo seguridad a nuestra gente. También, hemos reclamado mejores servicios de las agencias gubernamentales y exigiendo que los Parques Nacionales de Añasco y Boquerón sean atendidos”, añadió la legisladora.

Por último, Padilla reiteró que se hacía disponible para ocupar el cargo y que contaba con el respaldo de los ciudadanos del oeste.

“En momentos difíciles he sido una mujer valiente, con sensibilidad y empatía. Capaz de continuar dando la milla extra por ti y por tus hijos. Cuento contigo”, concluyó diciendo la senadora popular.