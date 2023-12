César Vázquez desmiente a aspirante que denunció que no aceptaron su candidatura por “homofobia”

El presidente de Proyecto Dignidad (PD), el doctor César Vázquez Muñiz, desmintió en la mañana de hoy, martes, a César Valentín, el ciudadano que deseaba aspirar a la comisaría residente en Washington por la colectividad y denunció que no aceptaron su candidatura tras su hijo pertenecer a la comunidad LGBTTQIA+.

“Eso es falso. Eso no es cierto. De hecho, nadie ha hablado sobre ese tema. En la carta que se le envía (a Valentín) explicando el por qué no se le cualifica, se dan una serie de razones. Es importante que entiendan que calificar a los candidatos para nosotros es un asunto serio. Sabemos que tiene implicaciones legales, políticas y siempre se hace en conformidad al reglamente del partido”, aseguró Vázquez Muñiz en entrevista con Radio Isla 1320AM.

El doctor reiteró que la decisión no se debió a que el hijo de Valentín sea “gay”.

“Para empezar, yo no hago responsable a un padre de la conducta que pueda tener su hijo. Esto es un asunto de que cada partido determina si alguien es idóneo para representarlo en una posición en particular. Nosotros tenemos el derecho de preguntarnos si esta persona nos representa y la contestación es que ´no´”, señaló el presidente de PD.

Según explicó el también cardiólogo, cuando la colectividad descalifica un candidato, lo hace de manera escrita e incluye los motivos que los llevaron a tomar dicha decisión. Asimismo, les informan a los aspirantes que si no están de acuerdo con la determinación, pueden acudir al tribunal.

“Lo único que la persona tiene que hacer es publicar la carta donde no se le cualifica para que todo el mundo conozca cuáles son las razones por las cuáles no se le cualifica”, sostuvo.

“Si él (Valentín) tenía razones para entender que nosotros habíamos discriminado contra él, tenía remedios y nos los utilizó. Prefirió irse al público y hacer unas acusaciones de las cuales no tiene evidencia”, concluyó diciendo Vázquez Muñiz.

Ayer, martes, Valentín expresó en entrevista con NotiUno 630 que se le notificó que no fue calificado para la candidatura horas después de que le enviaran el formulario de antecedentes y sin haber llenado ni entregado el mismo. Además, explicó que previamente se le había entrevistado y había mencionado que era autor del libro “Mi hijo es Gay y Dios lo ama” donde cuenta la historia de su hijo.

“En ese proceso de entrevistas me preguntan que si yo tengo alguna preocupación o algo que me pueda afectar o ser atacado en el proceso de campaña electoral a lo cual digo que en mi caso yo entendía que si me iban a atacar lo iban a hacer a través del libro que escribí que se titula, Mi hijo es Gay y Dios lo ama, un libro que toca el tema de la homosexualidad del punto cristiano”, afirmó en el reportaje de la emisora radial.

“Mi hijo el licenciado Alberto Valentín Camacho fue asesor del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, fue director del comité LGBTTQ+ de Puerto Rico en el gobierno y es un activista gay”, añadió.

Valentín aseveró que el rechazo de su candidatura a la comisaría residente por parte de PD se debe a razones homofóbicas.

“Definitivamente, llegué a la conclusión de que no me estaban considerando y no me habían cualificado por razones de homofobia más que nada, atacándome y decalificándome porque tengo un hijo gay”, indicó Valentín.

Por otro lado, señaló a Vázquez Muñiz por la manera en que se están escogiendo a los candidatos según “sus prejuicios”.

“Hagan una reflexión, hagan una introspección de cómo están manejando el partido donde ellos determinan de acuerdo a sus prejuicios quiénes van a ser candidatos o no”, culminó.

El pasado mes de noviembre, el Proyecto Dignidad, presentó a Viviana Ramírez Morales, como candidata a la comisaría residente en la capital federal.