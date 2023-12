¿Son los adultos mayores las nuevas víctimas del crimen en Puerto Rico?

El director estatal de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), José Acarón, aseguró en entrevista con Metro al Mediodía que la carencia de un plan de acción por parte del Gobierno y de las comunidades para atender la población de adultos mayores ha provocado que sean víctimas del crimen, algo que no se veía anteriormente en la isla.

Recientemente, en Puerto Rico han ocurrido varios casos violentos contra personas de esta población. El domingo, un hombre de 79 años fue asesinado en Cayey luego de detenerse en medio de una carretera para pedirle ayuda vía telefónica a los feligreses de la iglesia a donde se dirigía ya que se encontraba perdido. Su pareja, una mujer de 60 años, presenció el momento cuando en medio de un atraco, varios individuos le dispararon tras este no brindarle sus pertenencias. Alegadamente, los asesinos también buscaban robarle el auto. La mujer resultó con heridas leves en medio del lamentable suceso. Al momento, se desconoce quiénes cometieron los actos.

Mientras, el pasado miércoles, arrestaron al imputado de matar una pareja de ancianos de 75 y 80 años en Naguabo durante la víspera de Acción de Gracias en un aparente robo domiciliario, donde también intentó hurtar un carro que estaba estacionado en la residencia. El joven de 18 años fue identificado como Jenniel Alexander Rodríguez García, quien era vecino de la comunidad.

Asimismo, un sospechoso de asesinar a una pareja de ancianos de 77 y 83 años a mediados de octubre en Isabela, se privó de la vida a finales de mes luego de que agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) le informaron que allanarían su hogar en busca de evidencias. El hombre, que conocía a el matrimonio hace más de 10 años, trató de apropiarse de un dinero que tenía guardado la pareja en su hogar.

Ante este panorama, Acarón atribuye el aislamiento social y el abandono que viven los adultos mayores a su vulnerabilidad ante la violencia. Puerto Rico es el séptimo país en el mundo más envejecido, un 27% de la población tiene 65 años o más, según el informe “Leaving No One Behind In An Ageing World” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, en ese análisis proyectaron que para 2035 la isla será el primer país de la región de América Latina y el Caribe en que el 35% de la población tendrá 60 años o más.

“Es bien importante que los vecinos (en las comunidades) hablen del tema, hagan un plan. ¿Qué podemos hacer para avisarnos el uno al otro? Hay comunidades que han hecho chats de WhatsApp donde tan pronto venga alguien raro, se anuncia el uno al otro. Tenemos que ver también cómo las asociaciones de residentes promueven un plan de apoyo y una red de apoyo entre todos”, sostuvo Acarón.

“A nivel de la policía, esto no es prevención. Es imposible que haya patrullas por todas las calles de Puerto Rico a todas horas, pero la policía tenía o tiene un programa de juntas comunitarias. Ellos adiestran a las comunidades para protegerse y hacer planes de seguridad, entre otras cosas”, agregó el director de AARP, quien atribuyó la inacción por parte de la población al hecho de que la delincuencia está “normalizada”.

Al preguntarle a Acarón sobre el apoyo adicional que se le puede brindar a los envejecientes, comentó que en el caso del personal que se dedica a cuidarlos, en especial el de las amas de llave, hay dinero para pagarles, pero está siendo cuesta arriba lograr reclutar personal.

“El problema de la fuerza laboral en Puerto Rico y de los servicios está por todos los hogares de cuido, los hospitales, las amas de llaves. Y tenemos que desarrollar una buena fuerza laboral que esté adiestrada para trabajar con la población mayor. Y ahí tengo que incluir a los profesionales de la salud y el trabajo social, que tienen que estar adiestrados para dar un buen servicio”, manifestó.

Acarón reiteró que la isla necesita un plan detallado sobre cómo se va a trabajar con la población mayor. Sin embargo, el director estatal de la organización estadounidense, teme que en las elecciones de 2024 la administración del país cambie y se atrase lo que han logrado hasta el momento.

“Este año se completó lo que es el Plan Decenal de Envejecimiento Saludable con el Departamento de Salud. Eso está por lanzarse, así que estamos en espera de esto. Nosotros (AARP) fuimos parte del grupo que estuvo trabajando para hacer ese plan. Igualmente, hemos estado trabajando con la Resolución de la Cámara 584 que creó un ´task force´ para desarrollar políticas públicas de cuidado en Puerto Rico dirigido a cuidadores familiares”, exclamó.

Acarón concluyó diciendo que AARP en 2024 continuará brindándole seguimiento a todos los partidos políticos para lograr darle continuidad a la agenda en beneficio del adulto mayor en Puerto Rico.