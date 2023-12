Pierluisi asegura que el director del Fondo de Seguro del Estado quiere retirarse

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia alegó el martes que el director del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa dejará el cargo en algún momento, porque se va a retirar.

“Él ha expresado que quería, que quiere retirarse hace tiempo, ya sabíamos. En estos días puede ser, o sea, yo no tengo la renuncia con una fecha de efectividad a la mano, pero me consta que ‘Chu’, que Jesús Rodríguez desea básicamente retirarse del Gobierno. Ahora mismo, si mal no recuerdo, él está en vacaciones, pero estoy siendo totalmente transparente”, dijo Pierluisi Urrutia en una entrevista radial (NotiUno).

Pierluisi Urrutia rechazó que la salida de Rodríguez Rosa fuera solicitada.

“No, aquí no hay molestia. Yo fui el que lo nombre, o sea, yo recomendé su nombramiento y sí, siempre ha gozado de mi confianza. Lo defendí cuando en la pasada administración le habían pedido la renuncia y yo lo defendí aquel entonces, entonces le di la confianza”, mencionó.

Según el gobernador, cuando se haga efectiva la renuncia, se hace una recomendación a la Junta de Directores del Fondo para aceptar o no la designación.