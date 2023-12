Entregan 950 cajas de alimentos con productos agrícolas

El Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA), la Autoridad de Tierras (AT) y la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), anunció este martes la entrega de 950 cajas de alimentos con productos agrícolas de agricultores y agricultores de la isla a las entidades Banco de Alimentos de Puerto Rico, Acción Social de Puerto Rico y Fe First Responders, Inc.

Esto, como parte de los esfuerzos bajo los fondos del Programa Local Food Purchase Assistance Cooperative Agreement (LFPA), que cuenta con una asignación de $18. 2 millones para la compra directa a agroempresarios y distribuirlas a las entidades para atender a las poblaciones desfavorecidas.

Precisamente, en el marco de la semana de las organizaciones sin fines de lucro, la entrega se realizó desde el Centro de Mercadeo en Cayey.

“Este esfuerzo conjunto no solo beneficia a aquellos que más lo necesitan, sino que también promueve el trabajo de nuestros agricultores y la comunidad agrícola apoyando una vez más lo local. Este tipo de acciones son parte del compromiso que tenemos desde la Agencia con toda la población en Puerto Rico”, indicó el secretario del DA, Ramón González Beiró.

Las cajas que incluyen frutas, verduras, entre otros productos frescos se distribuyeron con el esfuerzo de las tres organizaciones en varios municipios de la isla simultáneamente. Mientras que, el Titular de la agencia junto a la Organización Fe First Responders y la directora de mercadeo de USDA, Angelis Berrios, visitaron residencias de la comunidad de Mosquito en Guayama para hacer entrega de los alimentos a las familias.