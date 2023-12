Pierluisi asegura que los penepés que no lo apoyan lo hacen por razones personales

El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el lunes, que el liderato de su colectividad que no lo respalda su candidatura a la reelección, lo hace por razones personales.

“Es que son muy pocos, no tienen, no tienen mayor impacto y son razones personales. Yo no quiero entrar en eso, pero algunos de esos endosos, algunos de ellos es por cuestiones personales y yo no voy a entrar en el detalle, pero yo lo respeto. Oye, es prácticamente imposible tú ganarte un apoyo unánime. El que tengo yo rompe récords, pero obviamente no es unánime. Y yo reconozco eso y voy a respetar”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia se refiere a los alcaldes y representantes que apoyan a la precandidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González Colón. Entre las razones para su respaldo, mencionan que la colectividad necesita una persona que pueda asegurar la victoria en las elecciones de 2024.

“Son tan pocos los líderes en el partido que están diciendo cosas como las que tu acabas de mencionar son tan pocos. La diferencia, también es abismal, o sea la inmensa mayoría, pero es un porcentaje altísimo. Es básicamente 29 alcaldes de 36 que están identificados con mi partido, que me apoyan abiertamente a la reelección. En el caso de la Cámara de Representantes, básicamente estás hablando del 90 por ciento, más del 85 por ciento. En el caso el Senado, el 100 por ciento. O sea, es que la diferencia es abismal. O sea que por eso es que a mí jamás me ven sobre confiado, pero muy seguro de que voy a prevalecer. Porque es que el apoyo que tengo es realmente sin precedente de cara a una primaria”, aseguró el primer mandatario.

Pierluisi Urrutia también insistió en la necesidad de revalidar en el cargo para que haya continuidad.

“Falta mucho por hacer y en gran medida por eso también es que yo estoy aspirando a la reelección, porque esa continuidad, esa estabilidad que conlleva un gobierno de 8 años va a ser bien buena para Puerto Rico. Aquí no queremos atraso, aquí no queremos interrupción, aquí queremos que ese progreso que se siga dando. Esa reconstrucción que estaba paralizada cuando comenzó mi administración y ahora cada vez más está dando que continúe. Y esa justicia social que hemos procurado darle al pueblo de Puerto Rico que continúe. Eso es importante, este no es el momento a nivel del Gobierno Central, este no es el momento de cambiar. Este es el momento de continuar”, concluyó diciendo el primer ejecutivo.