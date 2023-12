Comienza instalación de placas solares en escuela de Salinas

La Cruz Roja Americana comenzó hoy el proceso de instalación de microrredes solares en la escuela superior Carlos Colón Burgos en Salinas. Ahora contará con placas solares y baterías que tendrán la capacidad de energizar el comedor y 14 salones que se utilizan como refugio.

La iniciativa, que es parte del Programa de Recuperación a Largo Plazo del huracán María, representa una inversión por parte de la organización de más de 450 mil dólares. La instalación en la escuela culminará en tres meses.

El plantel escolar sirvió de refugio a cerca de 500 personas y mascotas tras el paso del huracán Fiona el año pasado. A raíz del fenómeno atmosférico, la directora ejecutiva regional de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, Lee Vanessa Feliciano, indicó que no habían podido instalar el sistema de placas solares en ese lugar.

Asimismo, señaló que el municipio no contaba con escuelas con placas solares, por ende esta sería la primera en tener el sistema. Mientras se realiza el proceso de instalación, los estudiantes continuarán tomando las clases en la escuela porque “el proceso no interfiere para nada con el ámbito escolar, las placas se instalan en el techo de la escuela y las baterías están en una especie de almacén, así que no va a afectar para nada el lado escolar”.

“El programa de la instalación de microrredes solares en las escuelas surgió luego del paso del huracán María ante la necesidad de los refugios, en el caso de Puerto Rico que son las escuelas, estuvieran mejor preparados para algún próximo evento. Así que en ese momento la Cruz Roja Americana se embarcó en un gran proyecto de poner microrredes en 160 escuelas alrededor de todo Puerto Rico”, enfatizó Feliciano.

Entre el 2018 al 2022 las microrredes solares instaladas en las 160 escuelas reflejaron un ahorro de energía, equivalente a 204,000 árboles sembrados, evitaron 8,097 toneladas de emisiones de CO2 y 151,000 cortes de electricidad.

La Dra. Yanira I. Raíces Vega, secretaria del Departamento de Educación expresó que “estamos profundamente agradecidos por esta colaboración y unión de esfuerzos que beneficia grandemente a la escuela y los miembros de la comunidad escolar. La instalación de los paneles solares y de las baterías garantiza la continuidad educativa, lo cual es sumamente importante para el desarrollo del estudiante. Pero también, nos ayuda a brindar un espacio óptimo de refugio para aquellas personas que lo necesiten. Espero que podamos continuar estrechando lazos que sirvan como un aliciente para los más necesitados, la educación y el futuro de Puerto Rico”.

Por su parte, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, mencionó que “nosotros en el Municipio de Salinas apoyamos sólidamente la generación de energías limpias y renovables, y lo que hoy estamos viendo en esta escuela es ejemplo de ello. Gracias a la Cruz Roja por esta gran iniciativa de resiliencia, así como al Departamento de Educación. Trabajar en equipo nos enaltece a todos y nos hace una comunidad más fuerte”.