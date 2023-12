Inician investigación por atraso en construcción de villa pesquera en Vieques

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Nuñez, anunció este domingo el inicio de una investigación por el atraso en la construcción de una villa pesquera en el sector La Esperanza, en Vieques.

Méndez Nuñez denunció que las labores de edificación no se han llevado a cabo “a pesar de que existe una asignación de fondos de $250,000 desde el 2018″.

En declaraciones escritas, el líder novoprogresista aseguró que desde la década de los noventa, la Asociación de Pescadores de Vieques, que agrupa a los ciudadanos que viven de la pesca, han solicitado un muelle flotante en el sector, pero esa obra ha “estado sumergida en controversia”.

“Por años no se hizo nada, luego, la pasada administración construyó un muelle que no llenaba las especificaciones del proyecto y que el huracán Fiona se lo llevó. Aquí hubo una asignación legislativa de $250,000 en el 2018 para ese proyecto y no se hizo bien”, expresó el funcionario.

De la misma forma, detalló que en junio de 2017 el Tribunal Superior, sala de Humacao, ordenó la construcción de un muelle flotante bajo una serie de especificaciones que incluían la capacidad para albergar a unas 30 embarcaciones, sin embargo, Méndez Nuñez recalcó que “eso no sucedió”.

“La pasada administración municipal le pagó a la compañía que desarrolló el muelle incompleto, la totalidad del proyecto, como si se hubiese terminado y entregado de acuerdo a las especificaciones delineadas en el concepto. Vamos a revisar qué sucedió con esta facilidad, dónde están los recursos asignados, y cuando se va a edificar la instalación para el uso de los pescadores”, añadió el también Representante por el Distrito #36.

Las expresiones del expresidente cameral se dieron durante una reunión con un representantes de la Asociación de Pescadores, quienes buscan que se desarrolle la facilidad conceptualizada en los planos originales.

“Estaremos comunicándonos con las agencias y dependencias pertinentes para conocer el estatus de este proyecto, al igual que no descartamos radicar una resolución para que la Cámara de Representantes investigue el retraso en este proyecto”, concluyó diciendo.

De acuerdo a cifras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en la Isla existen unos 1,100 pescadores comerciales con licencia de pesca en Puerto Rico, de los cuales 400 ejercen la práctica a tiempo completo.

Se estima que la pesca comercial en el archipiélago genera unos $8 millones en ventas al por mayor y sobre $25 millones en ventas al detal y alimentos todos los años.

En el año 2021, se reportaron 1.72 millones de libras de pesca, donde más del 50 por ciento de la pesca se enfocó en langostas, carruchos, chillo de ojo amarillo, cartucho y colirrubia.