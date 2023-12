UAGM Aguadilla recibe subvención de $900 mil para promover carreras STEM

El Departamento de Educación Federal otorgó una subvención de $900,000 al Centro Universitario de Aguadilla de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) para la implementación del proyecto Innovative-Science and Technological Experiences with Activities for Minority Students (I-STEAMS).

Esta subvención, que se otorgó a través del Programa Minority Science and Engineering Improvement Program (MSEIP), representa una asignación de $300,000 anual por los próximos tres años.

El Proyecto I-STEAMS tiene como propósito reclutar y retener estudiantes, principalmente mujeres, en estudios y carreras relacionadas a STEM. El proyecto aspira impactar a 120 estudiantes de escuela superior y a 40 maestros de ciencias, así como a estudiantes subgraduados de primer y segundo año universitario de la UAGM. Además, proveerá a estudiantes de escuela superior academias sabatinas STEM y un STEM Summer Bridge, en los cuales obtendrán consejería, adiestramiento y actividades de enriquecimiento académico para ayudarlos en la transición hacia la universidad y a una carrera en STEM. A través del proyecto, los estudiantes universitarios también se beneficiarán de charlas sobre temas de ciencia y bienestar socioemocional, tutorías virtuales o presenciales y mentoría. Mientras, a los maestros de ciencias se les ofrecerá un Programa de Capacitación en STEM que les ayude en su desarrollo profesional.

Entre los resultados del proyecto se espera lograr que los estudiantes tengan mayor conocimiento y mejores destrezas en áreas relacionadas a STEM, aumentar la selección de carreras relacionadas a STEM para estudios universitarios, aumentar la retención de estudiantes subgraduados en UAGM, crear conciencia de la importancia de la salud mental en su éxito académico y capacitar maestros de Ciencias que ayuden a estudiantes a estar mejor preparados en STEM.

Para más información pueden comunicarse con la Profa. Geidy Acevedo Méndez a través de acevedog3@uagm.edu o al teléfono 787-882-7070, extensión 1205 en el centro universitario de la UAGM en Aguadilla.